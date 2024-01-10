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健康診症室｜女性經期「躁底」有根據？月經異常恐響7大警號　醫生拆解成因+判斷方法

醫生診症室 08:00 2024/01/10

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女性月經來潮，除了可能出現經痛、「躁底」等不適外，假如經期出現異常，亦可能代表身體響起健康警號。婦產科專科醫生黃潔華接受訪問時指出，女性出現月經失調問題，情況可大可小，嚴重者恐與婦科癌症、子宮病變等病症有關，絕對不容忽視。

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任何年紀皆會出現月經失調

月經失調泛指月經周期異常、經期流量過多或過少，期間會可能出現情緒波動或身體不適等，一般症狀會由經前一至兩周開始，隨經期結束逐漸消失。部分人症狀輕微、亦有人情況嚴重，甚至會影響日常生活、工作及睡眠。

黃醫生解釋指，月經異常除了與生活作息、情緒變化有關，亦可能代表身體健康出現異常，雖然成因良多，但主要與以下6大成因相關：

  • 子宮問題：患上肌瘤、腺肌症、子宮內膜瘜肉等
  • 卵巢功能問題：患上卵巢多囊症
  • 未發育成熟的女性：青春期女性月經初到、卵巢功能發育未成熟
  • 荷爾蒙病：患上甲狀腺疾病
  • 生活習慣：睡眠不足、壓力過大、作息突然絮亂
  • 體重變化：體重忽然暴增或驟跌
  • 服食特殊藥物：服食精神科藥物

任何年紀女性皆有機會遇上月經失調問題，例如青春期女性月經初到、卵巢功能發育未成熟，導致經期不穩；20至30歲女性或會開始患上婦科疾病，例如瘜肉、子宮肌瘤，導致經期異常；40至50歲女性，則可能因更年期、導致卵巢功能衰退，而引發月經失調。

月經異常3大徵狀

黃醫生續指，月經周期泛指「經期第一日」直至 「下次經期來潮首日」之間的日數，正常周期為3至5周之間。

想了解自己是否出現月經異常，除了計算月經周期外，亦可以根據3大方面，大概判斷月經是否出現異常：

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月經失調患者，可能會出現月經過量，從而誘發貧血問題，嚴重貧血者恐增加心臟負荷、減低身體免疫力，並增加隨時昏厥的風險；另有部分患有月經失調的女性，亦可能患有多囊卵巢。

黃醫生強調，長期經期不至，可能會增加患上子宮癌風險，而且常見的婦科癌症，例如子宮頸癌、子宮癌等，其主要病症並非腹痛，反而是不正常出血，因此只要出現輕微月經異常問題，便應及時求醫。

拆解經痛2大成因

不少女性經期亦會面臨經痛問題，部分女性經痛嚴重，需要服食止痛藥鎮痛。黃醫生解釋，經痛分為「原發性經痛」及「繼發性經痛」兩大類，兩者處理方法截然不同：

原發性經痛：

  • 患者子宮健康，惟體內前列腺素分泌過量，影響子宮過度收縮，導致經痛出現。
  • 解決方法：減少食用精製加工食物、高纖低脂飲食皆可減少經痛；藥物紓緩方面，則以止痛藥及避孕藥為主。

繼發性經痛：

  • 患者盤腔出現病症，例如子宮內膜移位。
  • 解決方法：需要對症下藥，進行手術或服食荷爾蒙藥。

經痛亂食止痛藥恐傷內臟？ 

坊間不少說法指，經常服食止痛藥恐令腎臟受損。黃醫生表示，市面上常見止痛藥分兩種，一種為撲熱息痛，假如服用過量，恐致肝膽臟及腎臟受損；另一種為非類固醇消炎藥，有可能會引致腸胃不適、胃出血，甚至胃潰瘍，但兩者只要遵從醫囑服用止痛藥，一般不會出現大問題。

假如懷疑自己出現月經異常，她建議患者可求醫問診，進行客觀檢查，例如子宮頸抹片、盆腔超聲波或抽血測試，檢查是否存在貧血或荷爾蒙問題。

經前「躁底」恐患經前綜合症

除了上述問題，不少女性經前亦會出現身體不適、心情浮躁等狀況，嚴重者甚至會影響生活及人際關係，而這些症狀，很可能與經前綜合症有關。

黃醫生解釋，經前綜合症是指女性於經前一至兩周開始，身體所出現的不適或情緒波動。部分患者會出現乳房脹痛、食慾不振及失眠，情緒上亦可能會出現波動。雖然醫學上對相關成因尚未有明確答案，但相信與月經所造成的荷爾蒙波動、腦部傳遞物質，例如多巴胺、血清素等波動變化有關。

經前綜合症恐誘情緒病？

部分患者症狀輕微，但亦有部分人情況嚴重，甚至影響日常生活、工作及睡眠，因此治療方面需視乎患者嚴重程度，再作出調整。

症狀輕微患者可透過改善日常生活習慣，從而改變病徵，例如飲食方面可減少攝取酒或咖啡、避免進食高鹽、高糖食物，以減輕不適及改善水腫問題。此外，制定良好作息及運動習慣，對於調節情緒亦有所幫助。

假如病情過於嚴重，則可能需要藥物幫助，例如抗抑鬱、抗焦慮藥物、以及口服避孕藥，以幫助調節身體不適。

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