懸賞尋子︱懸賞千萬尋子40歲男扮認父 51歲富豪嘆：每日9個人叫我爸

▲ 內地富豪懸賞千萬尋子，電話接不停惹40歲男認父。

兒子失蹤，父母必定會不顧一切尋回。深圳一名51歲富豪近日懸賞1000萬人民幣，望尋回失蹤23年的兒子，消息一出，每日都引來8、9個人打電話認他為「爸爸」，更要求進行DNA。過份的是曾有40歲的人表示自己就是失聯的兒子，令他相當苦惱。

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據《揚子晚報》等內地媒體報道，該富豪謝岳告訴媒體，他的兒子謝浩男1998年11月26日於深圳出生，2001年1月14日傍晚時分在深圳南山區白石洲沙河醫院失蹤，疑似被拐。謝浩男的臉部特徵為眉宇間有個小傷疤，一個頭旋，失蹤時身穿藍黑色相間帶帽上衣，淺黃色褲子，說話不太清楚。

▲ 謝岳的兒子於2001年1月14日傍晚失蹤，疑似被拐。（圖來來自：紫牛新聞）

他回憶起尋子經歷時，表示當時把房子賣掉，直到朋友勸告：

如果你什麽都沒有，即使把孩子找回來了，孩子也不一定跟你回家。

之後，他便意識到自己需努力，因此開始創業，逐步走上正軌，成為現在擁有6套房產，4家公司的老闆。

謝岳一開始在影音平台以直播的方式尋子，最初懸賞10萬人民幣，後來懸賞50萬、之後更提高至100萬人民幣，可是一直都沒有成功。近日，他把懸賞金提高至1000萬人民幣。他說：

重賞之下必有勇夫，我現在把時間都花到找孩子上了，公司的事都處理不了。我還有自己的事情，想早一點結束這樣的生活。

▲ 51歲富豪謝岳懇賞1000萬，以尋回失蹤23年兒子。（圖來來自：紫牛新聞）

不過，自從「懸賞千萬尋子」一事被媒體報道登上版面後，謝岳說，「這件事也引起很多不務正業的人騷擾，甚至有40歲的人到我公司樓下說是我兒子，要和我一對一DNA比對。我才51歲，這不太現實，已經嚴重影響到我的工作和生活」。

▲ 謝岳每天都會有不同人打電話認他為「爸爸」（圖片來自：九派新聞微博）

謝岳亦表示，在尋子途中亦想過放棄，但不想留下遺憾。他對2024年充滿期待，「找到孩子後，我不會改變他的生活環境。他如果願意回到我身邊，就回到我身邊。如果不願意回到我身邊，我也尊重他的選擇」。

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責任編輯：王明芳

