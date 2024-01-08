癌症殺手｜40多歲男患肝癌晚期　檢查驚見肝臟全是腫瘤　狂打嘶嗌始揭發醫生拆解原因【拆解成因+病徵】

如果長期持續打嗝（打嘶嗌），小心屬於癌症徵兆！有台灣醫生分享案例，一名中年男子因為持續3個月不停打嗝而求醫，先後接受兩名醫生檢查都診斷不出病因。輾轉由第三位醫生檢查後，最終確診患上末期癌症，醫生看到超聲波畫面不禁嘆道：「整個肝臟全部都是腫瘤。」

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男子狂打嘶嗌揭末期肝癌

台灣肝膽腸胃科醫生葉秉威在《醫師好辣》節目中分享案例，一有名40多歲男子因為持續3個月不停打嗝而求醫。葉醫生透露，其實他已是該男子找的第3名醫生，對方曾向兩名醫生求助，做過胃鏡檢查均沒有發現任何異常，有依醫囑服藥也無法改善問題。葉醫生續指，當時門診見到患者時發現他體型肥胖，同時有嚴重脂肪肝問題，進行簡單診斷後馬上排除了腸胃道相關疾病，並懷疑屬於肝臟相關問題，

「當下心想，會不會是肝臟方面有病變？」

葉醫生表示，先前的醫生為患者所照的超聲波掃描畫面模糊，不易判讀，但當他仔細觀察卻發現其肝臟靠近橫膈膜處有一片陰影，其後安排患者進行電腦掃描（CT Scan）確診「浸潤性肝癌」，並已蔓延至整個肝臟，已經屬於末期。他解釋，由於腫瘤「長在肝臟最上面靠橫膈膜的地方」，頂到橫膈膜且不斷刺激膈神經，造成引發一連串打嗝現象。

他看到超聲波畫面不禁嘆道「整個肝臟全部都是腫瘤」，病況已蔓延得非常嚴重，惟患者所表現的症狀就只有打嗝，沒有任何如胃口不好或體重減輕等較常見的症狀，

「這是我看過一個非常困難診斷的案例。」

肝癌8大成因

肝腫瘤即出現於肝臟的腫瘤，可分為良性及惡性，如果是惡性即為肝癌。肝癌屬本港第3號癌症殺手，每年新症數目約有1,800宗，有7成半是男性，平均發病年齡為63至69歲，死亡人數逾1,500人，且4成肝癌患者確診時已屬晚期。肝癌主要有8大成因：

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肝癌9大常見徵狀

香港肝癌及腸胃癌基金會創辦人及主席暨外科專科醫生潘冬平指出，早期肝癌沒有痛感，即使有腹痛也難以分辨，故證實患上時往往已屬晚期。由於肝臟具有自我修復功能，即使只剩下一小部分仍能繼續正常運作，故此其早期病徵並不明顯。但隨腫瘤逐漸增大時，會出現以下9大常見徵狀：

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7招預防肝癌

由於肝癌早期症狀不明顯，不少病人發現患癌時已屆中晚期，肝癌的治療相對困難，故此預防遠勝於治療，以下7招有助預防肝癌：

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