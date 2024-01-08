  • 19°C
香港時間 : 2024108日 (週一) 18:53
靚太生活雜誌

會員專區

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 柳俊江 日本地震 萬千星輝頒獎典禮2023 新手爸媽 高才通 中一面試 名校專區 MIRROR 區區有好校 佘詩曼
hket

話題
健康
親子
娛樂
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

癌症殺手｜40多歲男患肝癌晚期　檢查驚見肝臟全是腫瘤　狂打嘶嗌始揭發醫生拆解原因【拆解成因+病徵】

醫生診症室 10:20 2024/01/08

分享：

分享：

熱門 柳俊江 日本地震 萬千星輝頒獎典禮2023 新手爸媽 高才通 中一面試 名校專區 MIRROR 區區有好校 佘詩曼

如果長期持續打嗝（打嘶嗌），小心屬於癌症徵兆！有台灣醫生分享案例，一名中年男子因為持續3個月不停打嗝而求醫，先後接受兩名醫生檢查都診斷不出病因。輾轉由第三位醫生檢查後，最終確診患上末期癌症，醫生看到超聲波畫面不禁嘆道：「整個肝臟全部都是腫瘤。」

最新影片：

活得健康啲
生命鬥士︱患胰臟癌曾被判剩半年命　硬淨女子康復後展精彩人生下半場

男子狂打嘶嗌揭末期肝癌

台灣肝膽腸胃科醫生葉秉威在《醫師好辣》節目中分享案例，一有名40多歲男子因為持續3個月不停打嗝而求醫。葉醫生透露，其實他已是該男子找的第3名醫生，對方曾向兩名醫生求助，做過胃鏡檢查均沒有發現任何異常，有依醫囑服藥也無法改善問題。葉醫生續指，當時門診見到患者時發現他體型肥胖，同時有嚴重脂肪肝問題，進行簡單診斷後馬上排除了腸胃道相關疾病，並懷疑屬於肝臟相關問題，

「當下心想，會不會是肝臟方面有病變？」

葉醫生表示，先前的醫生為患者所照的超聲波掃描畫面模糊，不易判讀，但當他仔細觀察卻發現其肝臟靠近橫膈膜處有一片陰影，其後安排患者進行電腦掃描（CT Scan）確診「浸潤性肝癌」，並已蔓延至整個肝臟，已經屬於末期。他解釋，由於腫瘤「長在肝臟最上面靠橫膈膜的地方」，頂到橫膈膜且不斷刺激膈神經，造成引發一連串打嗝現象。

他看到超聲波畫面不禁嘆道「整個肝臟全部都是腫瘤」，病況已蔓延得非常嚴重，惟患者所表現的症狀就只有打嗝，沒有任何如胃口不好或體重減輕等較常見的症狀，

「這是我看過一個非常困難診斷的案例。」

肝癌8大成因

肝腫瘤即出現於肝臟的腫瘤，可分為良性及惡性，如果是惡性即為肝癌。肝癌屬本港第3號癌症殺手，每年新症數目約有1,800宗，有7成半是男性，平均發病年齡為63至69歲，死亡人數逾1,500人，且4成肝癌患者確診時已屬晚期。肝癌主要有8大成因：

點擊圖片放大
+9
+8

肝癌9大常見徵狀

香港肝癌及腸胃癌基金會創辦人及主席暨外科專科醫生潘冬平指出，早期肝癌沒有痛感，即使有腹痛也難以分辨，故證實患上時往往已屬晚期。由於肝臟具有自我修復功能，即使只剩下一小部分仍能繼續正常運作，故此其早期病徵並不明顯。但隨腫瘤逐漸增大時，會出現以下9大常見徵狀：

點擊圖片放大
+9
+8

7招預防肝癌

由於肝癌早期症狀不明顯，不少病人發現患癌時已屆中晚期，肝癌的治療相對困難，故此預防遠勝於治療，以下7招有助預防肝癌：

點擊圖片放大
+7
+6

 

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

【ET Club會員積分獎賞計劃】用App換獎賞︰https://onelink.to/keyuqm

癌症 痛症 肝癌 脂肪肝

最高瀏覽

緣牽一線｜日本情侶25年前一齊見報 3度重遇終拉埋天窗
緣牽一線｜日本情侶25年前一齊見報 3度重遇終拉埋天窗