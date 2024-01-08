【香港夜饗樂】旅發局周三派100元港人餐飲消費券　10萬份涵蓋110個品牌

▲ 旅發局周三派100元港人餐飲消費券，10萬份涵蓋110個品牌。（旅發局圖片）

香港旅遊發展局本周三（10日）上午10時起，推出第二批共10萬份「香港夜饗樂」本地市民版餐飲消費券，供市民於網上免費領取，涵蓋全港約110個商戶﹑合共超過600間「優質旅遊服務」計劃認可食肆及酒吧。市民即日起可於活動官方網頁，預覽商戶名單。

第二批「香港夜饗樂」本地市民版餐飲消費券，參與的食肆包括港式煲仔菜﹑地道麵食及粥品﹑米芝蓮星級粵菜食府﹑海鮮酒家﹑重慶火鍋﹑美式快餐﹑連鎖炸雞店﹑少女系Café﹑高質法國菜﹑意大利菜﹑東南亞菜﹑日韓菜等，亦有多間人氣酒吧。

「香港夜饗樂」本地市民版餐飲消費券每份價值100港元，市民成功領取後，可於每日傍晚6時後前往己揀選的食肆或酒吧，堂食消費滿100港元或以上，享用即減100港元的餐飲消費優惠。

旅發局提醒市民記住以下4個領券貼士：

1. 預先註冊Discover Hong Kong電子平台帳戶市民要領取餐飲消費券，必先擁有Discover Hong Kong電子平台帳戶，以香港手機號碼註冊便可，每個手機號碼只可註冊一個帳戶。現有用戶毋須再次登記，建議預先嘗試登入，確保帳戶有效。

2. 準時Click入官網連結耐心輪候取券第二批餐飲消費券將於本周三上午10時起在活動官網派發，由於參與的市民可能眾多，呼籲輪候的市民耐心等候。活動網站將於10時開始安排市民輪候進入網站領取餐飲消費券，建議市民毋須過早進入網站。

3. 確保電子錢包有空間取券每個帳戶同一時間只可領取最多一份餐飲消費券，於商戶兌換後才可以再領取其他消費券（視乎供應情況）。如果市民早前已成功領取第一批餐飲消費券，必須使用後方能騰出電子錢包空間，領取第二批餐飲消費券。而餐飲消費券加到「我的錢包」後，不可取消及更改。

4. 成功取券30日內每晚6時後享用餐飲消費券自領取日（即加入到電子帳戶錢包當日）起計30日有效，逾期不獲補發，適用於每日下午6時後至當晚商戶休息為止。使用餐飲消費券時，市民需要在自己的手機登入Discover Hong Kong電子平台帳戶，在已取券的頁面，點擊「使用優惠券」，然後掃描食肆或酒吧提供的旅發局二維碼兌換。如同枱有多於一位顧客持有相同餐廳或酒吧的餐飲消費券，可在同一帳單疊加使用。

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責任編輯：陳麗娜