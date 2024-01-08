【食物安全】婦人佐敦谷公園採野生芋頭　食用後中毒喉嚨痛聲嘶

▲ 婦人佐敦谷公園採野生芋頭，食用後中毒喉嚨痛聲嘶。（資料圖片）

衞生署衞生防護中心今日（8日）正調查一宗懷疑食物中毒個案，並提醒市民切勿採食野生植物，留意含草酸鈣針晶體的蔬菜，慎防誤食海芋中毒。

個案涉及一名50歲女子，她昨日（7日）在家中進食野生芋頭後，隨即出現喉嚨痛和聲嘶等病徵。病人今日到基督教聯合醫院急症室求診，同日入院接受進一步治療，現時情況穩定。臨床診斷為懷疑草酸鈣針晶體中毒。

初步調查顯示，病人進食的野生芋頭在佐敦谷公園附近山邊採摘。衞生防護中心調查仍在繼續。

中心提醒，芋頭是配製菜式和甜品的常用食材。然而，一些外形類似芋頭的植物（如海芋）含有毒素，誤食會引致中毒。誤食含草酸鈣針晶體的植物會刺傷和刺激皮膚及黏膜，如舌頭、口腔與嘴唇麻痺和灼熱，以及舌頭或嘴唇腫脹。進食意外混有含草酸鈣針晶體植物的蔬菜亦可能引致食物中毒。

HKETAPP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hketApp已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

記者：黃穎津