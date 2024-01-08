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靚媽精明眼︱《LDK》評測20款嬰兒洗髮沐浴露　嚴選6款4星產品溫和親膚潔淨力強

兒童健康 18:06 2024/01/08

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熱門 柳俊江 日本地震 萬千星輝頒獎典禮2023 新手爸媽 高才通 中一面試 名校專區 MIRROR 區區有好校 佘詩曼

《LDK》評測20款嬰兒洗髮沐浴露，嚴選6款4星產品溫和親膚潔淨力強。

小朋友皮膚幼嫩，家長在揀選清潔用品時應當謹慎。日本雜誌《LDK》便評測了20款嬰幼兒洗髮產品及沐浴露，部分上榜產品在本港也能買得到，值得爸爸媽媽參考入手。

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寶寶的皮膚非常嬌嫩，尤其是新生兒，所以在清洗身體時要小心使用嬰兒肥皂。而市面上的嬰兒肥皂主要分為3類，分別是泡沫、液體及固體類，其中泡沫型肥皂適合新生嬰兒使用，爸媽即使單手也很易幫寶寶洗澡，因此泡沫型肥皂也適合想獨自給嬰兒洗澡的人。

至於液體肥皂較不適合爸媽單手使用，因此適合在嬰兒能夠坐下時，才開始使用。而固體嬰兒肥皂添加劑相對很少，而對皮膚相當敏感的嬰兒來說，則需輕輕清拭身體。另外，還有一種嬰兒全身肥皂，可用來清洗臉部、頭部，但頭髮則建議用嬰兒洗髮水。

《LDK》搜羅了市面上20款嬰兒肥皂產品，當中包括強生、Minon、MUJI、Merries等品牌，在比對了成分、清潔力、溫和度、易洗性後，為各款產品進行評分，並選出一款皇牌產品。詳細名單見下（評級由低至高）：

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責任編輯：王明芳

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