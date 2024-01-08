兒童健康︱小朋友飲水有學問　營養師教1個方程式計算所需補水量

▲ 嬰幼兒飲水有學問，營養師教1個方程式計算所需補水量。（iStock圖片）

常說「一日要喝8杯水」，水分對維持人體健康有重大作用，不過兒童的飲水量與成年人有什麼區別？「家營營養中心」營養師吳耀芬（Kathy）分享了1個方程式，計算嬰幼兒每天所需的飲水量，供各位新手爸媽參考。

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首先，初生至6個月的嬰兒不適合飲水，水不但會影響飲奶的份量，因為嬰兒的腎臟未發育完全，飲用的水份過多會降低血液中鈉質的濃度，令體內水分失衡，嚴重可引致水中毒。

嬰兒出生後的頭6個月內應以純母乳或配方奶餵養，但６個月後開始，媽媽可每天為幼兒提供少量清水，每次由一、兩口開始，令寶寶慢慢適應喝水。蔬菜、水果、牛奶、湯水等都可為寶寶提供水分和解渴。

寶寶在一歲後便可以飲用全脂牛奶（3.25%或3.5%），全脂牛奶來自鮮牛奶或全脂奶粉。而兩歲後，可飲用熱量較低的低脂奶（1-2%）；五歲後則可飲用脫脂奶（0.5%）。一般建議一至五歲的兒童，每天飲用約２杯奶，共360至480毫升。每天可飲三次，每次半杯（約120毫升），便足夠提供每天所需的鈣質。

幼兒飲水量

幼兒體重（公斤） 每天飲水量計算方式 例子 首10公斤 每公斤需要100毫升水 一個5公斤的幼兒需要: 11至20公斤 50毫升ｘ（公斤體重 – 10）+1000毫升 一個15公斤的幼兒需要: ＝50毫升ｘ（15 – 10）+1000毫 ＝1250毫升水 20公斤以上 25毫升ｘ（公斤體重 – 20）+1500毫升 一個25公斤的幼兒需要: ＝25毫升ｘ（25 – 10）+1000毫 ＝1625毫升水

如幼兒需進行消耗體力、戶外活動或生病時，家長可按情況額外為幼兒補充水分。

另外，應避免以茶、運動飲料、蜂蜜水、果汁等有咖啡因及糖分的飲品來補充水分，影響幼兒的神經系統發育及養成喝甜飲的習慣，也會增加蛀牙、肥胖、心血管疾病、血糖高等風險。美國兒科學會建議1歲以下的嬰兒不應該喝果汁。而較大的幼兒亦建議以食用新鮮水果來獲得水分和營養，只有無法獲得時才給予幼兒少量的純果汁，亦應盡量加水調淡。

▲ 營養師吳耀芬（Kathy）

吳耀芬（Kathy）- 認可營養師（香港營養師學會）

「家營營養中心」創辦人，常出席電視報章營養專訪，及撰寫專欄文章。Kathy是中大食物及營養科學學士、港大心理輔導學碩士、認可身心語言程式學（NLP）導師和催眠治療師。她以「身營心營」為信念，幫助城市人快樂修身。

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