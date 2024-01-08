為港爭光丨張振興伉儷書院中六男生 奪國際發明大賽銀獎為港爭光

▲ 張港峰同學奪加拿大國際發明創新競賽銀獎。

天主教喇沙會張振興伉儷書院中六學生張港峰，早前參加了於2023年舉行的第8屆iCAN加拿大國際發明創新競賽，憑著其堅持到底的精神以及謹慎求真的態度，終獲大賽銀獎！



由多倫多國際創新先進協會舉辦的加拿大國際發明創新競賽，是首個在加拿大舉辦的國際發明盛會，聚集了來自世界各國的優秀發明人才。張港峰在眾多選手之中憑着個人發明的有機清潔劑脫穎而出，榮膺銀獎，既為個人科研夢注入動力，也足證香港的 STEAM 教育為學生提供了開闊的實驗與創科平台。

張港峰是何泰安副校長任教的學生，平素喜歡在網上閱讀科學實驗報告以及觀看實驗紀錄片，在何副校長鼓勵下毅然接受挑戰。為了比賽，港峰在學校的實驗室內開展了一連串的實驗，幾乎每天課後以及假期，也會到實驗室持續研究。港峰指，要有效分辨去油成效及效率，不僅要先測試市面上不同清潔劑的去油能力，還要計算有多少大油滴會被有機清潔劑乳化，過程繁複，需要謹慎地處理研究數據，殊不容易。



比賽過程並非一帆風順，港峰坦言一度想過放棄。港峰在訪問時表示實驗非常複雜，需要驗證不同的測試品並持續觀察，過程十分漫長，自己在實驗時幾近「精神崩潰」，幸好何副校長不時開解安慰，多番鼓勵，最終才能堅持到底。得到師長的支持，港峰遂重拾鬥志，他笑說，在獲獎那刻不但為賽事成績感到喜出望外，亦為自己的努力得到回報而深深感動。港峰2024年將要面對人生難關——中學文憑考試，何副校長特意勉勵港峰以面對比賽的堅毅意志迎難而上，相信自己，勇敢追夢。

除了張港峰同學在加拿大國際發明創新競賽獲獎外，同校的中四學生何諾謙、盧昊軒、戴卓毅及黃樂天，早前亦參加了第三屆全港青年 STEAM 比賽暨展覽，於香港中文大學展示，並獲大會頒發優異獎及書劵，可謂雙喜臨門，值得慶賀。四位學生運用在設計思維與科技課上習得的知識，先構思人工智能的特質及優勢，然後透過互聯網反複查證，篩選正確資料，再尋求領航指導的科主任傅金添老師的意見後，便着手構思比賽影片，期望透過劇情影片帶出人工智能對社會的影響，向公眾提倡正確使用資訊的方法。



傅老師指，這幾位同學在 STEAM 活動表現出色，尤其欣賞同學的勇於嘗試及積極自主，遂不斷物色合適的比賽，讓同學有更多嘗試機會，開闊眼界。何同學感謝學校提供多元化的學習環境，也特別感謝傅老師在過程中提供不少寶貴意見，讓他們在拍攝上有更多點子。何同學續指，在互相討論以及老師指導的過程中，老師的學術專業和耐心指引激起了他對教學育人的興趣。

▲ 學校參賽隊伍於第三屆全港青年STEAM比賽暨展覽獲頒優異獎項

何同學本身數學能力較高，希望長大後成為一名數學老師，是次比賽，堅定了他的想法﹔分享期間，他又感謝任教數學科的張小清副校長，因早前張副校長外出進修期間，晚上仍然付出額外時間以網上授課形式為學生重溫課題，鞏固所學，其熱心教育的精神讓何同學記在心中。

事實上，學校由多年前已致力推行 STEM 教育，並逐步發展成具校本特色的STREAM（R = Religion）教育，鼓勵對上述領域感興趣的學生參加不同課程及比賽，累積經驗，開闊眼界。學校除新建「設計思維與科技室」，更為中一至中二級學生設立校本課程——「設計思維與科技科」，全面推行相關教育。



傅老師指，課程強調「以人為本」，配合學校奉行的基督及會祖聖若翰喇沙的仁愛精神，期望學生以發明惠及社會，關懷弱小。例如同學在設計適合長者的生活用品時，學校會先安排一節長者體驗活動，讓學生透過戴上特製眼鏡及繫上負重沙包，體會長者日常生活的不便，從而以長者視點出發，設計真正貼合長者需要的發明。另外，學校今年亦參加了香港大學以全方位自主學習推展校本STEAM 課程計劃，設計了一個跨學科課程——「我的手轉球」專題研習，結合中國語文、數學、視藝、設計思維與科技科，讓同學結合不同學科知識和技

能，發揮創意，增強學生的解難能力。

何副校長指，學校一向以多元化的活動為學生帶來多樣化的學習經歷，平均一個星期便有一至兩次的大型活動。他補充，學校從三個層次去培養學生興趣，第一層為體驗，例如初中設體驗式學習﹔第二層是交流，透過同儕交流和比拼，激發學生創意﹔第三層是發掘，鼓勵學生參加比賽，以強帶弱，互補不足，建立團隊精神，也培養學生積極求進的價值觀。

▲ 學校安排學生參加長者生活體驗工作坊，先了解長者生活需要，然後研發惠及長者的發明。

學校最近亦安排了數位同學參加 A.I.（人工智能）培訓課程，課程要求學生先參加關於機械人應用的工作坊，了解如何透過編寫程式讓機械人完成特定任務，然後於四月參加比賽。參加學生指工作坊內的機械人能以鏡頭拍攝人物的面部表情以分辨情緒，箇中的先進技術和創新思維令他們大開眼界，相信有助他們在日後比賽研發更具創意的發明品。

何副校長認為，近年因為疫情關係，年青人難免對自己的未來感到迷惘，期望學校透過社會服務和公益活動讓學生找到自我實現的希望，讓他們無論在學術或服務上，都可以找到屬於自己的亮點，在往後的人生路昂首闊步。

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責任編輯：王明芳