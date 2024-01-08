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【槍癡判囚】涉寓所藏手槍及子彈　槍癡認罪囚5年4個月

社會 18:32 2024/01/08

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槍癡涉藏槍械及子彈，今於高等法院判囚5年4個月。資料圖片

自少沉迷槍械及野戰的槍癡，於2021年8月被警方於住所外截停，並於單位內搜出P80手槍及92發子彈，涉案槍癡稱透過野戰活動友好於網上以2.5萬元購買，今（8日）於高等法院承認1項無牌藏有火器及彈藥罪。暫委法官判刑時指，沒有證據顯示被告把槍枝用於非法用途，但證據顯示涉案槍械曾有其他人接觸過。法官指火器對公眾構成傷害重大，就本案判被告入獄5年4個月。

被告黃俊賢（38歲），報稱咪錶維修員，今承認無牌藏有火器及彈藥罪。代表律師求情指，被告自中學已沉迷槍械及功夫，2011年認識Stephen，對方表示可於網上購買真槍。被告因渴望擁有真槍﹐遂於2019年決定以2.5萬元買入P80手槍及92發子彈。代表律師續指，涉案槍械只作私人收藏用，從沒有意圖作任何不法用途，被告偶爾拿出來清潔，涉案槍械才會被發現放置於梳發上。代表律師續指，被告於被捕後坦白招認，並曾向警方提供消息，只是最終未能令任何人被捕。

暫委法官判刑時指，涉案槍枝性能良好，且沒有被上鎖，被放置於梳發上。暫委法官接納沒有證據顯示被告有意圖使用或發射涉案槍械，亦沒有意圖攜帶手槍外出，只放置於家中。惟被告沒有將涉案槍彈上鎖，且證據顯示涉案槍械除了被告DNA外，亦有其他人士的DNA，反映其他人士能接觸到涉案槍械。暫委法官指火器公眾傷害大，對槍械著迷並非有效求情，遂就控罪判監5年4個月。

案情指，警方於2021年10月8日於元朗八鄉一村屋外截停被告夫婦，被告向警員稱「阿sir你哋唔使搵喇，支真槍喺梳發度，啲子彈喺我間房嘅黃色盒入面」，被告隨即被捕，警誡下被告稱從Stephen以2.5萬元買入。警方於單位內搜出涉案P80自動槍連彈匣及92發子彈，另3個彈匣分別有15發子彈，專家指槍彈均性能良好。警方另搜出鐵蓮花、彈弓刀等武器。經專家化驗後發現自動槍除了有被告的DNA外，亦有其他人的DNA。

警方同日到被告曾居住的大埔住所，搜獲氣槍、塑膠及金屬彈共410粒，並發現雙節棍等武器。被告承認被搜出物品均屬於他，部份已擁有逾20年，至於Stephen則是玩野戰時認識。

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記者：林育慧

村屋 中學 買入 罪案 大埔

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