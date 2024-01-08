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【財案2024】自由黨倡向永久居民徵海陸空離境稅 張宇人：短暫措施彌補財赤

政治 18:38 2024/01/08

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自由黨向財政司提交39項建議。（趙居逸攝）

自由黨今日會見財政司司長陳茂波，就新一份預算案提出共39項建議，提議當局以短期措施方式，向香港永久性居民開徵「海陸空離境稅」，有關金額由當局經評估後釐定，以增加政府的經常收入應付公共開支。

自由黨黨魁張宇人今日下午見記者時，被問到徵收陸路離境稅，會否擔心影響與內地關係。張宇人強調，並非只針對陸路，而是海陸空。「無論他坐飛機走，坐船走，坐車走離開香港，都有一個短暫性的稅收，彌補現在的財赤。」

他續指，自由黨不支持向所有人徵收離境稅，因香港以外的人，或會因離境稅而思考是否選擇來港，因此徵收對象應為香港永久居民。

至於本港部分公共服務的收費是否應上調。張宇人希望，在可行的情況下，政府的收費繼續「可免則免、可減則減」，減輕各階層市民大眾及中小微企的財政壓力。

邵家輝倡內地客免稅額增至10萬

刺激經濟方面，自由黨建議政府當局應續撥資源，發展夜市經濟、「演唱會經濟」等。主席邵家輝表示，近期不少港人北上消費，而不少來港自由行的遊客，都選擇不過夜，因此建議當局向中央提請，擴大自由行適用城市，並放寬至「一簽多行」至更多大灣區城市，以吸引更多灣區同胞來港。

邵家輝續指，現時內地居民在香港購買的個人自用物品總值逾5,000元人民幣，過關時須繳稅，故建議當局中央提請，將內地居民在港購物免稅上限提高至每人每年10萬元，海南旅客額度看齊，保持香港「購物天堂」地位。

逐步撤銷樓市辣招

樓市方面，自由黨認為，本港樓市已回落不少，過去一年住宅樓價持續下滑，建議政府檢視10年前針對打擊炒樓，而推出的一系列措施，逐步撤銷樓市「辣招」，包括：買家印花稅、額外印花稅等，以令市民及發展商重拾對樓市的信心。

「限奶令」不合時宜 建議取消

另外，自由黨指，「限奶令」由2013年實施至今已有10年，現時本港奶粉供應更為穩定，供應商與港九藥房總商會於2013年共同設立的「訂貨安全網」仍然運作，每月都預留了足夠奶粉予本港嬰幼兒，認為相關政策已不合時宜，建議當局取消「限奶令」。

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記者：趙居逸

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