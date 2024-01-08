英國王室︱因孩子教育問題爭辯多年　威廉王子1個決定令凱特心碎

▲ 因孩子教育問題爭辯多年，威廉王子1個決定令凱特王妃心碎。

英國皇室向來備受外界關注，近日有英媒引述皇室內部人員消息稱，威廉王子與凱特王妃就孩子上學問題已爭論多年，而威廉王子決意要在喬治小王子13歲時，將他送入著名學府「伊頓公學」（Eton College），此舉令威爾斯王妃凱特感心碎。

最新影片：

據《每日郵報》報道，凱特王妃傾向喬治小王子入讀位於威爾特郡的「馬爾伯勒公學」（Malborough College），而此所學校也是凱特的母校，是一所男女校，現時每年學費約4.7萬英鎊（約46.7萬港元）。

凱特在2023年11月及12月曾重返母校馬爾伯勒公學參觀，11月回母校時更是有丈夫威廉及喬治小王子同行，令當時外界越來越多人猜測，小王子有可能會入讀馬爾伯勒公學，而威廉則可能放棄將小王子送入伊頓公學的想法。

然而，報道引述一位皇室內部人士的消息指，威廉王子現已決定，待喬治王子13歲時，就會把他送往伊頓公學讀書，而這所男校也是威廉及哈里王子當年所就讀的學校。

報道指出，凱特討厭伊頓公學這種男校。據稱原因是凱特曾就讀另一所女子寄宿學校「唐恩豪斯學院」（Downe House），而她在就讀該校時曾受欺凌，非常討厭在校時光。只要一想到要把喬治王子送去寄宿學校，凱特就頓感「心碎」，並表示無法忍受喬治遭受欺凌的痛苦。

「伊頓公學」（Eton College）是全球知名學府，創校至今已有600年歷史，學費不菲，一年學費換算港幣約40萬，每250名畢業生中，便有70多人考入牛津大學和劍橋大學。而其著名校友亦相當多，共孕育出20多名英國首相，如威靈頓公爵、約翰遜（Boris Johnson）等。

【爸媽必Follow】全新TOPick親子IG現已推出！立即睇︰https://bit.ly/3BN0C4s

1月是小學測考季，TOPick推出中英數常免費試題下載區，立即下載免費試題備戰測考：中英數常試題

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

責任編輯：王明芳