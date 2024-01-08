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【車牌查冊】江玉歡批新安排或限制新聞自由　去信促請運輸署跟進

社會 19:48 2024/01/08

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立法會議員江玉歡認為新安排有可能限制《基本法》所保障的新聞自由。（資料圖片）

運輸署今日（8日）起實施車牌查冊新安排，今後記者查冊不可再按一般程序申請查冊，須循新引入的「例外情況」機制提出申請，再由運輸署署認為符合「重大公眾利益」才批准。立法會議員江玉歡表示，新安排牽涉採訪權和公眾知情權，批評署方對於「重大公眾利益」的界定不明確，亦缺乏防止利益衝突及上訴機制，有可能限制《基本法》所保障的新聞自由，今日已去信促請運輸署跟進。

新聞工作者以往可循運輸署TD318表格選填「其他有關交通及運輸的事宜」欄目，索取與車主相關個人資料，惟署方今次更新表各後，不再設上述欄目，申請人須提供身份詳情、充份理據及陳述等，並由運輸署褚長衡量申請是否涉及重大公眾利益而決定批准與否。

據江玉歡致運輸署署長李頌恩信函提到，去年終審法院裁定記者蔡玉玲上訴得直案例，法官判詞重申現行《個人資料（私隱）條例》對新聞活動有適當轄免；信函另提到《基本法》第27條列明香港居民享有新聞自由，現行《個人資料（私隱）條例》亦對新聞活動有適當轄免，由此可見，香港保護亦尊重新聞自由，「當政府需要限制居民的基本權利時，需要提供論證（justification）以證明其限制是合乎比例（proportional）。然而，在《申請車輛登記細節證明書的指引》中未見有關解釋。」

江玉歡今發出社交帖文表示，運輸署日前公布新安排引發社會熱議，她從法律角度而言亦有所保留。她解釋，新安排可能限制《基本法》所保障的新聞自由，《申請車輛登記細節證明書的指引》中對「重大公眾利益」的界定不明確，對於申請條件、考慮因素、審批時間等亦無相關指引及說明，且缺乏防止利益衝突機制及上訴機制；新安排牽涉採訪權和公眾知情權，建議當局充分諮詢傳媒業界、立法會及公眾意見，及時對措施作出完善。她期望當局審慎考量新安排的長遠影響，及時審視措施並進行完善，建立一個更公正、更穩定的新聞環境，符合法治原則，維護香港的核心價值。

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責任編輯：馮琪雅

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