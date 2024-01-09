【學童自殺】衞生署：續留意學童心理情況　推「全校園健康計劃」檢視學校政策

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衞生署早前發表2022至2023年度學生健康服務調查結果，當中4.1%中小學生有意圖及有計劃自殺，另有1.8%學生接受心理健康檢查後需要轉介，兩個數字均創過去5年新高。衞生署家庭及學生健康處社會醫學顧問醫生鍾偉雄表示，需要轉介的學童數字，與其他方式觀察到的學童精神健康情況吻合。他指，學童自殺受不同因素影響，預測學童自殺的情況並不容易，會繼續留意相關情況，如有需要會為學童作轉介。

鍾偉雄表示，學生來到健康中心，除了健康檢查例如量高榜重外，亦會留意學生有否其他問題，而個別年級亦有問券給予填寫，當中包括精神健康及其他問題。他表示，小學生面對的精神健康問題相對較易處理，中學生相對涉及較複雜問題，綜合分析後會為學生提供建議。

鍾偉雄表示，評估學生情況下會轉介至學生服務中心健康評估中心的臨床心理學家、學後的輔導老師及社工、亦有個別情況會轉介至醫管局精神科專科或者非政府機構。他表示，留意到有學童疫情後需要轉介服務增加，當中除了情緒問題外，亦包括過度活躍症、家庭問題等，指會繼績提供服務。

被問到需否加強精神健康服務，包括加強篩查學童的精神健康情況。鍾偉雄指認為目前服務適當，他指雖然評估做得更密有好處，不過考慮到學童到中心身體檢查有時限，需要平衝心理以及其他檢查的項目。他強調，學童健康服務，旨在於基層提供抗逆及解難能力的方法，並教導學生如遇問題下求助的方法，學童如遇情緒困擾，不應等到周年檢查才見醫生。

另外，署方於2019-2020年度以先導形式推行「健康促進學校計劃」，並於2023-2024學年恒常化，改名為「全校園健康計劃」，透過訂立工作指引及檢視表，進行校本需求評估，以達到增加體能活動、蔬菜和水果攝取量、減少吸煙以及提升抗逆力。鍾偉雄指，根據世衛指引，要改善校園健康不單止透過講座及健康促進活動，計劃會透過為學校制定檢視表，希望學校透過校園政策、環境及課程作配合。如學校於特定範疇上需要支援，會適當地提供資源。

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記者：陳展棋