【大坑西邨重建】平民屋宇：今向未交單位住戶發傳票　透過法律程序收回單位

平民屋宇有限公司表示，今天已經向極少數剩餘未有如期交回單位的相關佔用人派發法庭傳票，以啟動法律程序收回單位，按計劃展開重建工程，讓大部分接受重建方案的租戶可以如期搬回重建後的大坑西新邨居住。

平民屋宇指，大坑西新邨重建項目租戶資格審核結果及回遷安排公布之時，租戶總數為1,236戶，當中8個租戶因其他原因已預早交回單位和6個租戶被發現嚴重違反租約（主要是並非由租約成員居住）但仍未交回單位，即最多有1,222個租戶可獲審核資格。截至2024年1 月7日，平民屋宇共收到1,202個租戶(98%)遞交接受重建《回條》，其中有1,164個租戶(95%)已簽妥相關法律文件，更有超過240個租戶已經主動提前交回單位，剩餘租戶預計將於今年第一季按法律文件協定日期前陸續搬出並交回單位。此外，大部分租戶（64%或740戶）選擇在重建期間領取租金津貼自行安排住所，並在重建完成後回遷。

平民屋宇指，已於2023年7月起按所列程序分批與租戶簽署接受重建安排的法律文件。租戶一般可在簽署法律文件後6個月內搬遷，但最遲須於2024年3月15日前交回單位。與此同時，平民屋宇亦委派駐邨社工隊主動聯絡逾期沒有遞交接受安排《回條》或未有簽妥法律文件租戶，查察有關租戶是否有特殊困難以便提供適切的協助。剩餘極少數嚴重違反租約、逾期沒有遞交《回條》或未有簽妥法律文件單位的相關佔用人已個別收到通知，須於指定限期前遷出並交還單位。然而，部分接獲遷出限期通知單位的相關佔用人逾期仍未有交還單位，平民屋宇只好啟動法律程序收回單位，以便重建工程能按計劃展開，讓大部分接受重建方案並的租戶可以如期於重建完成後搬回大坑西新邨居住。

按現時計劃，平民屋宇可於2024年完成收回物業並啟動重建，平民屋宇有信心重建能於5年內完成。項目重建後將提供逾3,300個單位，當中包括約1,300個供重置現有租戶的單位，數量足夠回遷所需，可大幅改善居民生活環境。重建同時釋放珍貴土地資源，連同約2,000個由市區重建局提供的「首置」單位，屆時單位總數較現時約1,600個單位增加約一倍，能夠滿足更多市民尤其是基層家庭對房屋的需求。

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責任編輯：陳展棋







