【青衣停電】環境局：兩次事故均為電纜接駁位發生故障　已要求檢討全港輸配電系統維修安排

青衣一周內兩度發生電力設備故障，機電工程署今與中電開會跟進，並向環境及生態局報告。環境局晚上出稿指，兩次事故均為電纜接駁位發生故障，署方會上已要求中電立即加強檢查該區電力供應系統，目標於本月內完成檢查，以及檢討全港輸配電系統的維修安排，以防止同類事故再次發生。

環境局指，中電在會議上向機電署報告事故的初步調查資料，青衣牙鷹洲街變電站元旦日的事故是因設於室外的電纜接駁點發生故障，對電纜接駁點造成損害及引發煙霧，自動保護系統當時即時隔離故障部分，雖然事故期間沒有發現電力供應中斷，但事故引致短暫電壓驟降。而青衣長安邨安湄樓日前的事故就是由於一條11千伏地下電纜的接駁位發生故障，導致電力供應中斷，影響約388個用戶，中電當天晚上7時18分亦已修復電纜。

環境局稱，機電署已責成中電盡快就事故提交詳細報告，並會繼續和中電密切跟進，監察中電採取適當的跟進及改善措施，且會加強就電力公司的設施及營運工作進行巡查，確保其技術及電力安全表現。

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責任編輯：黃小冰