金手指丨梁朝偉計劃65歲退休到鄉間生活　偉仔親解兩大「都市傳聞」

▲ 偉仔親解關於自己的兩大「都市傳聞」。

電眼影帝梁朝偉近日忙為新片《金手指》宣傳，當中剖白不少內心想法及解釋有關他自己的「都市傳聞」。

當中，現年61歲的偉仔在接受內地媒體訪問稱，希望在65歲時退休：「我是希望去鄉下，離開城市，然後跟太太一起，就過簡單的生活，我覺得希望65歲以後，能夠有這樣的一個生活也挺不錯，就跟我喝喝酒吃吃東西，隨便聊甚麼都可以。」

雖然偉仔一向愛靜，不過表示這歸園田居的想法，卻是近年才有：「以前比較沒有想過，可能過了60歲以後，突然間會想到我將來的生活，希望是很簡單很簡單的，可能當演員太精彩了，拍電影每天都很熱鬧，然後宣傳都是要接觸很多人，然後，覺得如果退休的生活是簡單一點，不用想太多東西。」

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偉仔親解「都市傳聞」

同時，過往網上一直有傳他曾經特意飛往巴黎餵白鴿，他受方時坦認真有此事：「對，曾經有過。（真的買張機票餵完就回來？）對。」

另外，太太劉嘉玲爆有社恐的，因此偉仔到戲院睇戲會買6張票以確保身邊沒陌生人，對此他澄清：「有那麼誇張啦，就買3張而已，就是希望旁邊沒有人。」

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