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昏迷女童｜天瑜心臟衰竭需用強心藥 爸爸公開最新醫療情況：她感到大家的愛

兒童健康 09:28 2024/01/09

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熱門 柳俊江 日本地震 萬千星輝頒獎典禮2023 新手爸媽 高才通 中一面試 名校專區 MIRROR 區區有好校 佘詩曼

天瑜心臟衰竭，需使用強心藥，爸爸公開最新醫療情況。

8歲女童周天瑜因醫療事故而淪為植物人，其父周先生上月30日公布，指天瑜心臟已開始出現衰竭，引發全城關注。周先生今日（9日）再在社交平台更新愛女情形，指天瑜仍需用強心藥，大致較上周穩定，並公開製作天瑜手模的情形，表示天瑜至今仍對外界的加油聲有反應，感受到大家的愛。

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天瑜爸爸周先生今日（9日）在Facebook群組「天瑜醫療事故關注組」發帖指，天瑜過去一周情況雖然不算有很大好轉，但總算較上周穩定，血壓也沒有再出現大幅上落，然而直到今天，仍然需要使用強心藥。

周先生隨文分享一段影片，公開感謝兒童癌病基金，為他和天瑜製作手模留念，並在瑪麗醫院醫護人員協助下，花了3個小時去完成手模製作，周先生形容是「極具價值」。

周先生表示，自從天瑜上周起病情告急以來，有很多朋友特意前來醫院探訪她，來到她的床前為她祈禱，送上慰問和祝福。而每當天瑜聽到這些陌生的聲音時，周先生指女兒「雙眼都會給出特別強烈的反應」：

我真的相信她絕對能感受到大家對她的愛。

而周先生本身亦不幸接連確診惡性肌肉瘤及肺癌，他表示自己現時正進行電療和化療，早上到威院電療後，下午就到瑪麗醫院探望天瑜。周先生稱，電療化療的不適反應也日漸強烈，最近經常感到疲倦和胃痛，有點嘔心、乏力和頭暈的感覺，所以對大眾的問候都未能逐一回覆，還請大家見諒。

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責任編輯：王明芳

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