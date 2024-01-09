家長日︱酒鬼爸爸見班主任傻笑媽媽爆粗 10歲女童：最討厭家長日

▲ 女童討厭家長日原因，因為爸媽在班主任面前失禮。

對於十歲女孩來說，有個日子是她最討厭的，那是學校每年一度的家長日。

她就是不明白，家長日除了是費時失事之外，還有甚麼存在意義？難道單憑老師跟家長傾談片刻，像她的爛學生就能扭轉乾坤嗎？那些叻學生就更不消提，何須裝針腔作勢錦上添花呢？

家長日總是讓她苦惱，心裏不爽。要面對自己咎由自取考到的爛成績是一回事，要她見證着同學們的父母模樣，才是最令她心裏隱隱作痛的。

她最羡慕梁同學，她的爸爸是工程師，老師會對他恭恭敬敬的，太神氣了。陳同學性格膽小怯弱，但家長日卻與媽媽手牽手前來，神情是出奇的鎮定，也許是有嫻淑的媽媽作後盾吧！李同學跟她住同一屋邨，家境比她還要窮，但她的爸爸斯文有禮，還相當英俊呢，有個這樣的爸爸多麼有體面啊！

她卻多麼的想將自己的爸爸藏起來，不想讓她丟臉。她的爸爸是個徹頭徹尾的醉貓大笨蛋，大部分時間都是喝得酩酊大醉，神志不清的。有年家長日她的爸爸就是在不停傻笑，語無倫次，極之失禮，她永遠也不會忘記當天班主任臉上那輕蔑的神情呢！

她的媽媽也不見得怎樣好，她書少讀、教養差、脾氣也壞，說話粗劣。那年家長日當媽媽看到她那滿江紅的成績表時，頓時怒火中燒失了常態，在班主任面前不停狠狠地拍打她的頭，口吐粗話，她醜得把頭垂得很低，不敢望班主任的表情呢！

今年，她終於想出了計謀，她決定不要給父母任何機會讓她丟臉了，可惜最後還是東窗事發被媽媽發現了：「你個衰女，咁大個膽講大話，話我同你老竇不在香港？」

她被媽媽狠狠揍了一頓，但相比得失，她卻絲毫沒有後悔呢！

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