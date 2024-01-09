【行政會議】李家超：應就急症服務被濫用作檢討　望香港積極參與大灣區建設鼓勵兩地往來

▲ 行政長官李家超。（梁偉榮攝）

行政長官李家超今日（9日）出席2024年首個行政會議前見記者。

李家超表示，新一屆區議會在元旦宣誓就任，很高興看到十八區區議會展開新氣象、新面貌，不再泛政治化，而是專注務實。

為帶動地區經濟，十八區在1月至5月會舉行一連串活動，以「日夜都繽紛」為主題，展現地區特色，宏揚傳統文化，帶動節日氣氛。各區議會將成立專責小組，協助推展有關項目，各區的各式市集、嘉年華會有不同的主題，呈現多元地區特色及文化，同時引入嶄新元素。例如深水埗區活動，以數碼產品激光劍等新興運動及cosplay為重點；九龍城區會在4月，響應泰國潑水節，提供泰式美食、歌舞、泰拳比賽等文化體驗；大埔區則設許願夜市，林村許願樹會新設亮燈，首創發光寶牒供市民許願。多個活動會邀請商戶及食肆提供折扣優惠，吸引市民消費。

李家超表示，展望2024年，香港會繼續展現盛事之都的魅力，一如既往，盛事不斷。他指在1月至4月，已有40多項大型活動及國際會議舉行。

自由黨提議向本港居民徵收海陸空離境稅。李家超指，多年來都希望香港積極融入國家發展大局，積極參與大灣區建設。他表示，香港本身就是大灣區城市之一，所以多年推動下見到成績，兩地人流相當頻繁，所以整體會鼓勵兩地融合，亦鼓勵兩地人們往來。

至於公共開支收費，李家超指政府有恆常計劃檢討，亦要考慮社會實際情況，或對弱勢社群的照顧，評估對不同行業人士的影響，與有關人士作充份溝通。對急症室收費，李家超稱當局主要考慮急症室是否有適如其份地處理急症，因現有急症室主要分五類人士處理他們的求助，最急切要被處理的便是第一類。李家超表示，善用急症室資源的前提，是要將服務用於最急切的人士身上，認為分流措施適合。但他指出，在過去的使用情況，亦看到有很多不必使用急症的人使用急症服務，他認為應就有關情況檢討，防止急症服務被濫用。

就國泰航班接連取消航班，李家超指特區政府非常關注，運輸及物流局局長亦已與國泰管理層作溝通，並提出國泰要盡一切努力，確保受影響旅客的不便及損失減至最低，並盡可能安排其他班次，甚至是其他航空公司班次讓旅客起飛。長遠而言，李家超亦稱國泰要檢視其人力及運力的發展及安排。

HKETAPP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hketApp已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

記者：黃穎津