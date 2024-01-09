夫婦關係︱患潔癖丈夫自疫後不再親近 賢良太太變購物狂填補內心空虛

▲ 患潔癖丈夫自疫後不再親近自己，賢良太太變購物狂填補內心空虛

她把長長的秀髮梳理得整整齊齊，在兩邊耳背後輕輕噴上新買回來的香水。她仔細地凝望着鏡中人，雖然已漸漸遠離了風華正茂的年限，但她有信心，這個她仍然好看，五官依舊精巧，肌膚依然透白細滑。

她半躺半坐在床上，把睡裙上的輕紗稍為整理，這也是新買的，不過她不想過於刻意，睡裙並非露骨性感的那種，她只想達至清新悅目的效果而已。她拿着書假裝閱讀，其實是在耐心地等候。

丈夫終於打完機回房了，他梳洗完畢後，竟然直接跳上床背靠着她，瞧也沒瞧她一眼。她的臉頰頓時發燙，鼻子卻酸起來，難道這夜又像過去無數的黑夜？她心裏淒然，卻又不甘心，於是鼓着最大的勇氣，主動將自己的身體緊貼丈夫，然後輕吻他的背。對於矜持內斂的她來說，這已是極限。

「幹嘛？快啲瞓啦，我明天有早會！」丈夫嘀咕。她的心靈頓時受創，絕望感在心頭緩緩瀰漫，她愈想愈氣，怒不可遏，於是使勁往旁一甩，丈夫痛得大叫：「你又發咩神經呀？」她悻悻然離開房間，獨個兒跑到客廳去，友人們的聲音紛紛在耳邊響起：「哼！佢喺出面食飽咗，返嚟咪唔餓囉！」「唏，可能佢咁嘅年紀，開始力不從心呢！」她卻選擇性相信丈夫的解釋：「我每日接觸咁多客，怕會帶菌傳染你吖嘛！」其實，她較為相信是患潔癖的丈夫怕她帶菌傳染他才是呢！屈指一算，打從疫情開始至今近四年了，丈夫已將近四年沒有碰過她。

這夜，跟過去的夜沒有兩樣，她的靈魂像被掏空了，她黯然垂眼，目光專注於手機上的購物網站。她將購物籃填得滿滿，心靈的空白也能間歇被填滿了，客廳一角卻堆滿了一箱又一箱的戰利品。丈夫狠批她是購物狂，她反問，這究竟是誰種下的禍根？

1月是小學測考季，TOPick推出中英數常免費試題下載區，立即下載免費試題備戰測考：中英數常試題

追蹤TOPick Whatsapp頻道睇最新資訊: http://tinyurl.com/3dtnw8f5