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荷里活女星Cindy Morgan陳屍家中　臥室傳出惡臭警方破門發現遺體

娛樂 10:27 2024/01/09

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熱門 柳俊江 日本地震 萬千星輝頒獎典禮2023 新手爸媽 高才通 中一面試 名校專區 MIRROR 區區有好校 佘詩曼

荷里活女星Cindy Morgan逝世，終年69歲。

曾參演經典科幻電影《電子世界爭霸戰》（Tron）、喜劇《蠱惑仔出術》（Caddyshack）的美國女演員Cindy Morgan，在2023年年12月30日被室友發現死於美國佛羅里達州棕櫚灘的家中，終年69歲。

據外媒報道，Cindy Morgan的女室友從外地渡假回家時，聞到臥室傳來難聞氣味，接著不斷敲門卻沒人回應，於是報警，警方到場發現其Cindy Morgan的遺體，估計已死去數天，當局裁定死因沒可疑，屬自然死亡，而Cindy Morgan最後一次露面是在去年的12月19日。

《電子世界爭霸戰》

 

《電子世界爭霸戰》成經典

Cindy Morgan在1954年出生在美國芝加哥，在1980年參演體育喜劇電影《蠱惑仔出術》（Caddyshack）出道，在片中憑性感演出成名。而她最為影迷津津樂道，是1982年參演科幻片《電子世界爭霸戰》，飾演飾演電腦程式師Dr. Lora Baines，她在戲中造型十分前衛。

另外，Cindy Morgan曾參演作品尚有恐怖片《The Midnight Hour》及《美國舞男》（American Gigolo）等。

《蠱惑仔出術》

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撰文 : TOPick柴犬出動

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