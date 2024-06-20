學生情緒︱自殘是自殺嘗試的前奏 名校女生：幾位同學經常提及「想去死」

▲ 利嘉敏建議，把社交及情緒教育（Social-Emotional Learning）列入教育目標之一，或／和獨立成科。

跟友人十六歲女兒閒聊，她說有幾位同學經常提及「想去死」，更會鎅手傷害自己。少女在優質學校念書，家境個個都不錯，但同學們仍出現自殺意念（suicidal ideation）和自殘（self-harm）行為，社會不能不正視，因自殘行為是自殺嘗試（suicidal attempts）的前奏。這也說明，年輕人受情緒困擾和有自殺傾向，已是跨階層現象。

若有人辯稱，教育局也有做嘢，如舉辦「成長的天空」等活動（學校自願參加）的話，我會反問對方：做咗是否等如做得夠？以為做過吓或參加過吓就等如做到了，是最危險兼最不負責任的想法。如果做得夠，就不會有那麼多年輕人有情緒病和自殺個案。

解決方案之一，是在正規學育政策裏，像其他城市一樣，把社交及情緒教育（Social-Emotional Learning）列入教育目標之一，或／和獨立成科。社交及情緒教育，不是單單叫學生「有唔開心要求助」、「練習靜觀」或「常抱正念」那麼簡單，要真正學習情緒認知和管理，就需要更有系統的課程。

舉個例：處理和管理情緒，一個人需要從小時候就開始學曉甚麼叫做Cognitive Emotion Regulation Strategies（情緒自我調節方法），那包括兩大方向：一、Adaptive Coping Strategies（適應性調節策略），如認知和心理接受（acceptance）、正向轉移（positive refocusing）、邏輯計劃（logical planning）、正面評價（positive appraisal）等。

二、Maladaptive Coping Strategies（適應不良性調節策略），不良心理／行為包括永遠是別人錯（blaming others）、自責（self-blame）、災難式思維（catastrophizing）和負面思想反芻（rumination）等。愈早學曉如何處理不良情緒，心理成長就能夠健康；個人愈能維持精神健康，社會才愈能安穩和安寧。

回心再想，學習情緒認知和管理在此時此地，其實不單止小朋友或年輕人需要，全民也需要。

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