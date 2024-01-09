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「聾啞人士黨」出沒丨扮人型公仔行近合照後索錢 兩孩港媽1招KO獲激讚

休閒消費 10:56 2024/01/09

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熱門 柳俊江 日本地震 萬千星輝頒獎典禮2023 新手爸媽 高才通 中一面試 名校專區 MIRROR 區區有好校 佘詩曼

「聾啞人士黨」出沒？有港媽日前在網上發帖稱，推「BB車」與2名女兒到海濱長廊，其間遇到身穿熊貓頭公仔裝的男子，主動行近與她們合照，之後竟取出牌稱是「聾啞人士」索錢，港媽最終靠1招KO對方，斥「搵食行遠啲啦」，事件引起網民熱議。

影片推介：

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該港媽上周六在facebook群組「西環變幻時」圖文並茂發帖，憶述當日下午推著「BB車」與2名女兒到海濱長廊，其間一名身穿熊貓頭公仔裝男子主動行近，並與她們合照，她以為是公園活動。

豈料對方與港媽、小朋友拍照完後，對方竟「遞咗個牌埋嚟」，示意自己是「聾啞人士」，而且「同佢影相要收錢」，港媽當場在他面前刪除照片，直斥：

搵食行遠啲啦!

從該名港媽上傳照片可見，該名男子穿藍色吊帶褲、黑色長袖衫、平頭裝髮型，拿着熊貓頭在海濱長廊徘徊。

帖文引起網民熱議，大批網民讚該名港媽「做得好」、「橋唔怕舊，不過呢條扮聾啞人士橋用咗幾十年啦。同埋呢隻公仔咁Q肉酸，我肯定離遠已經叫佢唔好埋嚟，都唔知有冇蚤乸！」、「新招啵……以前係硬塞個公仔畀你要拎錢，而家就直情以身相許做埋隻公仔」；亦有網民建議該名港媽報警處理。

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責任編輯：王明芳

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