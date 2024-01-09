東張西望丨網紅劉馬車被爆尖沙咀海傍涉非禮 　受害少女：我覺得佢好核突

▲ 網紅劉馬車被爆於尖沙咀海傍涉非禮！

警方2023年12月至今年1月分別接獲5名年齡介乎13至16歲的女童報案，指分別在天水圍及屯門區懷疑被一名男子非禮，該名男子其後逃去。警方在2024年1月2日拘捕27歲網紅劉馬車，其涉嫌非禮5名年齡介乎13至16歲的女童。

昨晚（1月8日）的《東張西望》中，再播出受害少女的爆料！

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受害少女：我覺得劉馬車好核突

受害少女王小姐指自己在2023年11月27日在尖沙咀海傍欣賞歌手MC張天賦的演出，就遇上劉馬車，劉馬車要求與她合照，合照過後就要求王小姐被他「公主抱」，王小姐就斷然拒絕。

劉馬車繼續出擊，聲稱自己是MC的粉絲，故希望與王小姐交換聯絡方式，由於王小姐不知道劉馬車在深圳涉猥褻兒童罪成入獄，就答應與劉馬車交換聯絡方式。

其後，王小姐看到朋友傳來的相片才得知自己疑似被非禮，她指：「佢隻手摸去我底衫附近，當時我係著吊帶，但出面有外套，然後佢就摸住吊帶附近、搭住我膊頭。」

她續說：「我覺得劉馬車好核突，我當時就好驚，因為我睇咗佢前科，就覺得呢個人好恐怖。我知道佢係咩人之後，就即刻閂咗Wechat、拉黑（封鎖）咗佢。」

▲ 有女生指自己被劉馬車非禮。（影片截圖）

劉馬車反指受害人有意追求他

王小姐的朋友向她分享劉馬車的IG限時動態，內容是劉馬車指王小姐想追求他，並公開王小姐的自拍照。

王小姐說：「我覺得好煩，點解佢要咁樣去造謠，仲話我想泡（追求）佢，我都覺得好核突。我當時冇返學兩日，因為我一諗到呢件事就覺得好傷心、冇心情去學習。我重新收拾一下心情，好好讀返書先。想用呢一個例子去叫女仔一定要好好保護自己、大家都要小心呢一個人。」

▲ 劉馬車反指受害人有意追求他。（影片截圖）

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