  • 23°C
香港時間 : 2024109日 (週二) 12:56
靚太生活雜誌

會員專區

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 柳俊江 日本地震 萬千星輝頒獎典禮2023 新手爸媽 高才通 中一面試 名校專區 MIRROR 區區有好校 佘詩曼
hket

話題
健康
親子
娛樂
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

東張西望丨網紅劉馬車被爆尖沙咀海傍涉非禮 　受害少女：我覺得佢好核突

娛樂 12:05 2024/01/09

分享：

分享：

熱門 柳俊江 日本地震 萬千星輝頒獎典禮2023 新手爸媽 高才通 中一面試 名校專區 MIRROR 區區有好校 佘詩曼

網紅劉馬車被爆於尖沙咀海傍涉非禮！

警方2023年12月至今年1月分別接獲5名年齡介乎13至16歲的女童報案，指分別在天水圍及屯門區懷疑被一名男子非禮，該名男子其後逃去。警方在2024年1月2日拘捕27歲網紅劉馬車，其涉嫌非禮5名年齡介乎13至16歲的女童。

昨晚（1月8日）的《東張西望》中，再播出受害少女的爆料！

最新影片推介：詹天文專訪

TOPick柴犬追星
聲夢小花丨17歲詹天文入行2年歷挫折再站起　Windy不被打沉：經過磨練堅強好多

受害少女：我覺得劉馬車好核突

受害少女王小姐指自己在2023年11月27日在尖沙咀海傍欣賞歌手MC張天賦的演出，就遇上劉馬車，劉馬車要求與她合照，合照過後就要求王小姐被他「公主抱」，王小姐就斷然拒絕。

劉馬車繼續出擊，聲稱自己是MC的粉絲，故希望與王小姐交換聯絡方式，由於王小姐不知道劉馬車在深圳涉猥褻兒童罪成入獄，就答應與劉馬車交換聯絡方式。

其後，王小姐看到朋友傳來的相片才得知自己疑似被非禮，她指：「佢隻手摸去我底衫附近，當時我係著吊帶，但出面有外套，然後佢就摸住吊帶附近、搭住我膊頭。」

她續說：「我覺得劉馬車好核突，我當時就好驚，因為我睇咗佢前科，就覺得呢個人好恐怖。我知道佢係咩人之後，就即刻閂咗Wechat、拉黑（封鎖）咗佢。」

有女生指自己被劉馬車非禮。（影片截圖）

劉馬車反指受害人有意追求他

王小姐的朋友向她分享劉馬車的IG限時動態，內容是劉馬車指王小姐想追求他，並公開王小姐的自拍照。

王小姐說：「我覺得好煩，點解佢要咁樣去造謠，仲話我想泡（追求）佢，我都覺得好核突。我當時冇返學兩日，因為我一諗到呢件事就覺得好傷心、冇心情去學習。我重新收拾一下心情，好好讀返書先。想用呢一個例子去叫女仔一定要好好保護自己、大家都要小心呢一個人。」

劉馬車反指受害人有意追求他。（影片截圖）

精彩獎賞活動等您發掘：https://bit.ly/3ClEy1R

撰文 : TOPick柴犬出動

TVB 東張西望 KOL 網絡熱話 娛樂機構 屯門區 網紅 屯門 天水圍

最高瀏覽

【六合彩】單式$10幸運傳奇再現　全中6個字瓜分$9,600萬頭獎
【六合彩】單式$10幸運傳奇再現　全中6個字瓜分$9,600萬頭獎
天降橫禍｜天降巨型冰錐　男大生校園遭砸中慘死　冰錐大如雙人床CCTV揭事發一刻
天降橫禍｜天降巨型冰錐　男大生校園遭砸中慘死　冰錐大如雙人床CCTV揭事發一刻