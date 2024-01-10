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藝人行善｜陳健安跑10K助奧比斯籌款救盲　海拔3,200米熱身現高山反應

娛樂 09:20 2024/01/10

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熱門 柳俊江 日本地震 萬千星輝頒獎典禮2023 新手爸媽 高才通 中一面試 名校專區 MIRROR 區區有好校 佘詩曼

陳健安會將今次旅程的得著化為「種子」，在經歷日常生活的「灌溉」後用於他的音樂創作當中，期待他的作品面世。

奧比斯作為國際救盲慈善機構，每年都會舉辦各類型大大小小的慈善籌款活動。去年11月，奧比斯就組成隊伍參與「埃塞俄比亞國際路跑賽」，藉此為救盲項目籌款。當中，藝人陳健安（安仔）亦參與其中，是他繼2016年後再次到訪埃塞俄比亞，了解奧比斯前綫的救盲工作並體驗當地的人文風景。

安仔最終以1分05分完成10公里賽事。(奧比斯提供)

陳健安今次已是第二次踏足埃塞俄比亞，但一樣感興奮。「當我知道有機會再到埃塞俄比亞做探訪的時候，心中已經好想去！」他希望此行能夠體驗更多，例如從未試過在非洲跑10公里馬拉松，連他修讀護士課程時，都未曾接觸過的眼科手術都能夠到現場直擊了解，難怪他形容這活動是「有錢都買不到的珍貴體驗」。

而且安仔支持奧比斯多年，他希望藉今次旅程，深化了解奧比斯的救盲工作，因此，他向公司和經理人作出「請求」，盼將原先已定好的工作檔期推延，才得以騰出時間再次踏足埃塞俄比亞，可見他熱熾參與的程度。

安仔指會將旅程所得着和經歷，成為音樂創作的靈感。(王茵芸攝)

狂搽潤唇膏防「爆坼」

出發前的準備工夫當然不能少，安仔憶述2016年第一次到埃塞俄比亞時，因希望感受一下當地的氣候天氣，而完全未有準備任何潤膚及保濕用品，由於當地的天氣極為乾燥，導致嘴唇爆裂。返回香港後的兩星期，嘴唇仍保持「孖膶腸」的狀態。有見及此，他今次就醒目準備好潤唇膏狂搽防「爆坼」。

另外，蚊蟲是當地疾病的源頭並經常在住宿的床鋪上出沒，因此安仔帶備了一次性床單和蚊怕油防蚊蟲。而且瘧疾，霍亂等疾病肆虐當地，他仔需於出發前打3枝防疫針，並於旅途中服用瘧疾藥和防高山藥，以確保身體於當地能保持良好狀態。

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以肢體語言作交流

探訪團首個行程，就是到訪埃塞俄比亞近郊地區Arba Minch的一所學校進行交流探訪。安仔表示他們一行人沿路都受到熱烈歡迎，未落車就已經被大量小朋友開心雀躍地包圍，他們的步伐更被小朋友簇擁得要慢慢行才能走進學校，受歡迎程度可謂顯而易見。

而校方和學生又準備了歌舞、戲劇、咖啡、爆谷和一系列儀式歡迎他們，從中能夠感受得到校方和學生對於奧比斯伸出援手的由衷感謝之情。儀式過後，他們跟學校職員和學生打排球，安仔更笑指︰「學生時不時會做心心手勢或戚眉戚眼，在言語不通的情況下，他們就只能以肢體，眼神語言互相交流。」

他們又走進課室，了解受奧比斯培訓的視光師正為學童進行眼睛檢查的情況，一旦發現問題，就會即時作出跟進治療，防止惡化。他們又視察學校的水利設施，確保水質潔淨對眼睛無害。安仔憶述︰「當學生見到開水喉時好開心，衝過來爭住用水洗臉，可見水對他們來說彌足珍貴。」

探訪團近距離觀摩砂眼手術。(奧比斯提供)

最期待的行程

離開學校後，終於輪到安仔最為期待的行程，就是到當地保健中心親身觀摩眼科手術。安仔形容當地的手術室設備匱乏，缺乏照明系統，需以日光輔助進行手術。而且環境衞生一般，並沒有手術室必備的防菌防塵系統，與香港手術室的規模存有一定差距。當日他們被安排觀摩砂眼手術，砂眼即睫毛倒生，醫生會在手術過程中為患者麻醉並𠝹開眼皮，再將眼皮向外反，防止睫毛倒插眼球造成感染。

安仔說︰「可能手術過程過於驚嚇，有團友暈一暈，需要攙扶到一邊休息。」經過觀摩眼科手術，安仔認為培訓當地人成為專業眼科醫生太重要，能夠改善更多當地眼睛健康問題，防止失明為生活帶來的危險，這就是他多年來支持奧比斯的原因。

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海拔3,200米的彩虹

馬拉松前一天，安仔需要到海拔3,200米的Mount Entoto進行簡單的賽前訓練。開始熱身時，他就出現輕微高山反應，感到喘氣，需要加深呼吸力度，而且耳背亦開始感到麻痺。但訓練途中，天上突然出現彩虹，令他覺得一切都值得，相當難忘。馬拉松賽當日，安仔形容賽事就像嘉年華，沿路有各種歌舞表演贈興，參賽者眾多，氣氛相當好。當日天氣較涼，適合跑步，沿路亦有水站派發包裝水，可供選手安全飲用。最後安仔以一小時五分鐘完成十公里賽事。他認為今次馬拉松既是很好的體驗，更能夠藉此爭取支持者捐款，支持當地的救盲行動。

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旅程得到創作種子

總結行程，安仔認為︰「我們並非高人一等，雖然我們物質上較為豐富，但當地人民心靈上卻比我們富足，他們即使只有水，只同牛羊玩就已經開心。」讓他反思外在因素跟快樂並沒有直接的關係。

他又體會到知識改變命運，認為教育舉足輕重，如果當地人民了解衞生知識並培養出更多專業醫護人員，就能夠預防更多眼疾甚至更多健康和衞生等問題。安仔會將今次旅程的得著化為「種子」，在經歷日常生活的「灌溉」後用於他的音樂創作當中，期待他的作品面世。

記者：傅承嘉

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