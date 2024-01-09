限定系列｜英國品牌聯乘品客薯片推玩味系列　$7400珠片手袋神還原經典薯片筒

▲ 這個薯片筒水袋很有趣呢！

英國奢侈品牌Anya Hindmarch向來以搞怪設計獲得大眾支持，最近品牌就聯乘品客薯片推出全新限定系列，由於產品還原度高，尤其是經典薯片筒手袋，的確能喚起「薯片迷」深夜吃薯片的回憶，難怪產品全球上架後，即引起熱烈討論！

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Mini Bucket £745.83（約HK$7386.69）

這款迷你桶手袋，以珠片拼湊出閃爍的表面，並飾有Julius Pringle本人的精緻串珠圖案，手工極為細緻，而且神還原經典薯片筒，滿滿的情懷湧現；水桶包內部配有箔紙抽繩小袋，可存放必需品，而金色鏈帶可掛在肩上。

平底鞋 £495.83（約HK$4910.69）

這款平底鞋由供應商Bowhill & Elliot手工製作，供應商自1874 年以來已一直生產精美拖鞋，這雙鞋履採用吸血鬼紅色天鵝絨製成，內襯緞布，並繡有Julius Pringle 先生的圖案，配有皮革鞋底，十分百搭。

零錢包 £245.83 （約HK$2434.70）

這個零錢包重新打造大家熟悉的薯片筒，它以復古藝術品為特色，透過金色流蘇裝飾的拉鍊固定，並配有一個夾子，外型的骰可愛。

Anya Brands Pringles Blanket £625.00（約HK6189.99）

這款圍巾採用毛絨吸血鬼紅色馬海毛針織而成，倍感舒適，並飾有皮革徽標貼片，十分適合冬季服飾配搭。

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責任編輯：Kiwi Lee