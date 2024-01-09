【搵筍工】九巴新年請人限定　車長迎新獎賞加碼達$3萬

▲ 九巴盼吸引新血入行。（九巴圖片）

九巴及龍運巴士宣布，推出新年期間新入職車長加碼獎賞，吸引有志者。本身持有巴士駕駛執照人士，申請成為全職或半職車長，於限期前開始駕駛訓練，可獲迎新獎連巴士牌獎金高達3萬元。

九巴及龍運稱，一直致力提升員工薪酬福利，並歡迎各行各業人才加入，發展事業。由1月1日至2月29日期間，任何人半年內首次申請成為九巴全職或半職車長，於3月31日或之前開始接受駕駛訓練，在通過試用期及服務滿一年後，可獲迎新獎金高達18,888元。

未持有巴士駕駛執照人士在考取巴士駕駛執照訓練期間，更可享有訓練津貼。若本身已經持有巴士駕駛執照，更可獲迎新獎金連巴士牌獎金合共高達30,000元。

九巴及龍運車長，不論全職或半職，均可享有全面的福利待遇，包括年尾底薪雙糧、安全駕駛獎金、員工及家屬免費乘車福利（適用於3間專營巴士公司）、有薪在職培訓、醫療及住院保險、子女獎學金等，另外亦可獲安排到鄰近居住地區工作，以及更穩定的編更安排，不用經常需要轉變工作更份，而影響工作和生活平衡。全職車長更設有周年增薪點，每年通過評核可獲遞增一個薪金點。

以上獎賞受條件及細則約束，可透過招募熱線2786 8708、Whatsapp 9857 0129或電郵recruitment@kmb.hk 查詢入職詳情。

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責任編輯：吳卓峰