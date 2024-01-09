食用安全｜大埔茶餐廳$58買芙蓉蛋飯　食客驚見雞蛋螢光黃兼「甩色」　網民疑餐廳加1物令賣相更佳

▲ 大埔茶餐廳$58買芙蓉蛋飯，食客驚見雞蛋螢光黃兼「甩色」，網民疑餐廳加1物令賣相更佳。

香港人生活節奏快，不少人或會選擇外賣飯盒。但有網民近日在大埔一間茶餐廳買了一盒芙蓉蛋飯，打開竟見到飯盒裡雞蛋的顔色呈「螢光黃」，且入口沒有蛋味，豉油亦需要自己回到家加才有，因而大感失望：「不可一不可再。」不過，有網民認為餐廳或加入一款食材，才會導致呈現此顏色。

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一名網民上周四（4日）在Facebook群組「飲食黑店大全（全港食店質素/價錢/服務關注組）」發文，稱日前在大埔廣場馬會附近一間茶餐廳，買了一盒價值58元的芙蓉蛋飯外賣。未料，當拿回家打開飯盒準備享用時，竟發現雞蛋的顔色呈螢光黃色。

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從事主貼出的照片中可見，未使用濾鏡已經明顯見到雞蛋呈螢光黃色，且白飯亦染上了黃色，就連蛋汁也是呈螢光黃色，讓事主不禁直言，「不可一不可再」！

心諗58蚊一個飯唔係掛，0蛋味，豉油都係返到黎自己加先有，不可一不可再！

帖文發出後引起大量網民的熱議，紛紛表示該芙蓉蛋飯的賣相「好恐怖」，笑言「蛋都會甩色」。亦有網民指該茶餐廳使用的是「化學蛋」，不過有自稱曾在廚房工作11年的網民解釋，「唔係化學蛋，只係加咗食用色素咁解，但落得太多就會咁」；還有網民指餐廳為了讓食物賣相更佳，「應該係加咗黃薑粉落隻蛋度」。

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