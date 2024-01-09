柳俊江自殺丨柳爺朋友王陽翎要求Grace道歉　聲稱給予最後機會否則爆大鑊

▲ 柳俊江生前朋友王陽翎要求Grace Mak道歉。

前TVB主播「柳爺」柳俊江在1月5日被發現在住所燒炭輕生，終年42歲。此不幸消息令各界震驚，但同時亦傳出很多流言蜚語，當中包括資深傳媒人潘小文在其主持的網上節目內聲稱，據知情人士報料指，柳俊江在死前被迫簽1000萬元欠債agreement。不過，她未能舉出實質證據。

而柳俊江的家人在昨日（1月8日）下午已透過柳爺社交平台發文，表示決定以最低調方式為柳爺舉行告別儀式，同時表示：「對任何報道將不作回應。」更強調：「請大家給予他家屬和身邊人空間和寧靜，面對這艱難的時刻。」

可是，柳爺生前朋友王陽翎，卻在今日凌晨以「給Grace最後的告誡和悔改機會」為題，發長文直斥柳俊江前度女友Grace Mak，並要求對方限期內公開道歉。

柳俊江逝世家人首度發文 唯有悲痛接受：相信柳爺尚有壯志未酬

▲ 柳俊江家人昨日發文要求：「大家給予他家屬和身邊人空間和寧靜。」

以Amber Heard為例

王陽翎首先表示柳爺離世後，他已經連續兩天不能好好入睡，腦海偶爾會浮現好友自尋短見的畫面，更指不少人對柳俊江自殺有各種揣測，包括政治原因、財政壓力、與前妻關係等，但他表示：「當愈多人錯誤相信是政治陰謀、財困或意外，猶如加深柳俊江『含冤而死』。」他聲稱這會令：「親者痛，仇者快。」

然後，他公開指Grace Mak長時間對柳俊江的精神造成沉重壓力，還用荷里活影星尊尼特普（Johnny Depp）與前妻安芭赫德（Amber Heard）的關係為例子：「一如Amber Heard，早已在他情緒起伏或失去理智時刻，記錄了他零碎的醜態片段，或私下製造真真假假、似是而非的詭辯，相反，柳俊江從沒有機心做這些記錄，也基於他素來強調正面、正能量的性情，過不了事業與形象受損的心理關口，只會一再啞忍。」

▲ 柳俊江與王陽翎。

要求限期內道歉

而且，王陽翎更指：「我給予 Grace Mak最後機會，若她能在一天之內，自行承認錯誤，對柳俊江的死鄭重道歉，並承諾後續有悔改補救的具體做法，即使她自行交代的說法，蓋過許多傷害柳俊江的細節，我也會簡單接納，不認為有需要揭開柳俊江親述的具體指控。」

然後，他作出明確限期表示，如果對方沒相關回應的話，便將有進一步行動：「假若Grace Mak不自行交代和悔改補救，我將會於1月10日晚上10時，如實並逐一列出柳俊江生前所承受的恐怖經歷。」

▼ 點擊圖片放大 +7 +6

網民意見兩極

最後，王陽翎續稱：「在無盡的分合、情緒勒索中崩潰的經過，累計至尋死的整個過程，汲取微辣與 Johnny Depp事件的教訓，『以人誅代替迷信報應』，同時令我們得到警惕，以慰藉柳俊江在天之靈。」

不過網民意見兩極，一方網民被相信此文內容，對Grace Mak譴責。

但另一方面網民覺得他沒有實際證據卻是在搬弄是非，並指王陽翎何身份又或是柳爺的甚麼人，為何有資格設限期要求女方道歉。同時亦有網民甚至指摘王陽翎，柳爺家人已要求「家屬和身邊人空間和寧靜」如果他真的是柳爺好友，此時應「出少句聲」。