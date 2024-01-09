農曆新年2024｜新港城新春P助粉紅兔樂園　5大打卡位+換領限定利是封

仲有大約一個月就到新年！各個商場都開始換上新年裝飾，佈置打卡位迎接龍年！今個農曆新年，馬鞍山新港城中心將首度聯乘日本高人氣角色Kanahei’s Small animals，推出一系列P助與粉紅色的限定打卡位、主題玩樂園，與大家玩住過新年！

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今次龍年限定的「MOSTown新港城中心 x Kanahei’s Small animals 福氣最『龍』遊樂園」將於1月12日至2月25日舉行，特設5大新春最旺打卡區及2大開運主題玩樂區,P助、粉紅兔兔與一眾角色通通換上龍年主題新裝，配上金元寶、桃花、大桔等過年必備元素，超可愛！

5大新春最旺打卡區包括「桃花最旺摩天輪」、「運氣最強轉轉杯」、「好事成籮金菠蘿」、「手到吉來夾夾機」及「龍年最FUN打卡牆」，適合一家大細去打卡。而一到周末及假期，「運氣最強轉轉杯」及「好事成籮金菠蘿」更會變身成開運主題玩樂區，走入裝置許願、互動玩遊戲亦得。

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除此之外，新港城中心更聯乘 Kanahei’s Small animals推出別注版利是封套裝，一套３款，龍頭、金菠蘿、桃花造型都有，寓意家庭、事業、愛情統統都順順利利、元氣滿滿！只要輕鬆掃瞄每個精美利是封背面的二維碼，即可獲得 MOSTown新港城中心商戶電子優惠券。由1月12日起，H．COINS會員以電子貨幣即日消費滿港幣$688或以上，憑最多3間不同商戶的即日發票（每組有效發票需達$100或以上）即可換領一套。數量有限，換完即止，粉絲們記得要把握機會了！

「MOSTown 新港城中心 x Kanahei’s Small animals 福氣最『龍』遊樂園」活動詳情

日期：1月12日至2月25日

地點： MOSTown新港城中心L2天幕廣場 （港鐵馬鞍山站B出口）

時間：

10am至10pm（5大新春最旺打卡區 ）

12pm至8pm（2大開運主題玩樂區，逢周六、日及公眾假期開放）

記者：Panda