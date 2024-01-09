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馬仔很忙丨馬浚偉出任新城首席營運總監　上月中宣布辭任香港電台創作總監

娛樂 12:31 2024/01/09

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熱門 柳俊江 日本地震 萬千星輝頒獎典禮2023 新手爸媽 高才通 中一面試 名校專區 MIRROR 區區有好校 佘詩曼

馬浚偉出任新城廣播有限公司首席營運總監。

藝人馬浚偉（馬仔）擁有多重身份，前年他擔任香港電台創作總監，日前他於社交平台宣佈離職，馬浚偉上載於港台門外自拍照，當中他寫道：「香港電台，再見！」。

在2013年12月，馬浚偉接受媒體訪問表示上月已經辭職，2024年於工作上有很大的轉變，惟要待新公司於1月初公佈。另外，他稱不會拍劇或演舞台劇，暫時息影專注新工作。

今天（1月9日），馬仔的新動向揭盅，原來他是出任新城廣播有限公司首席營運總監！

馬仔辭職丨馬浚偉辭任香港電台創作總監　馬仔暫別娛圈預告明年初開展新工作

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馬浚偉任新城首席營運總監

在今天，新城發新聞稿宣布馬浚偉出任新城廣播首席營運總監，並將於明日（10日）開始履新：

馬浚偉先生出任
新城廣播有限公司首席營運總監一職
 
新城廣播有限公司今天（1月9日）正式宣布，委任馬浚偉先生出任新城廣播首席營運總監一職。馬浚偉先生在傳媒及文化創意產業擁有豐富經驗和卓越的專業知識，他的加盟定為電台創造更多發展機遇和注入創新力量。
 
馬浚偉先生曾出任不同傳媒及私營機構的管理層職位，展現卓越成績。他的創新意念，定為新城電台發展帶來新的機遇。
 
作為首席營運總監，馬浚偉先生將負責管理新城廣播有限公司的日常營運及發展、帶領團隊繼續優化各項市場營銷、節目創作、以及強化各項和營運相關的協調工作。他將與各部門緊密合作，實現公司的戰略目標。
 
新城廣播相信馬浚偉先生的加盟，定為新城電台拓展更大發展空間，打造成一個更具吸引力及競爭力的電台。

在今早，馬仔在社交平台上寫道：「各方好友，以後請多多指教！未來，請大家多多支持我們 MetroBroadcast 新城廣播有限公司」。

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馬仔望攻讀博士

近年馬浚偉身兼多個公職，2022年11月，馬浚偉成為康樂文化事務署劇場發展小組委員會的指派委員，2023年則出任香港藝術發展局電影及媒體藝術範疇委員，任期兩年。

早於2020年，馬浚偉完成北大EMBA（高級管理人員工商管理碩士）課程，今年7月他現身北京出席畢業禮，他撰文形容：「真的感覺又開心又溫馨！」，馬浚偉稱希望將來可攻讀博士學位。

精彩獎賞活動等您發掘：https://bit.ly/3ClEy1R

撰文 : TOPick柴犬出動

馬浚偉 娛樂人物職業 歌手 娛樂機構 娛樂行業 電台 香港電台

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