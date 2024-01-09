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歌神巡唱丨陳奕迅廣州開騷父親成粉絲集郵對象　陳裘大由反對到以兒子當歌手為榮

娛樂 12:16 2024/01/09

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熱門 柳俊江 日本地震 萬千星輝頒獎典禮2023 新手爸媽 高才通 中一面試 名校專區 MIRROR 區區有好校 佘詩曼

Eason於廣州開騷，家人往捧場！

正進行巡迴演唱會的陳奕迅，早前舉行六場跨年廣州站巡迴演唱會，除太太徐濠縈跟19歲女兒陳康堤（包包）來捧場外，父親陳裘大也前來支持Eason，陳父更睇足幾場，十分撐愛兒。

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陳奕迅父親被讚幽默

有歌迷於場內巧遇陳裘大，更主動邀請合照，更將合照上載小紅書。身穿黃色羽陳裘大身型瘦削，不過精神不俗，當中有歌迷留言說：「真的很幽默，他說他不是陳奕迅喔也要合照嗎？」

網民隨即留言大讚陳裘大雖然是嚴父，不過為人幽默又平易近人，難怪網民留言指：「和陳奕迅的老爸合影了等於和陳奕迅合影，排隊進場遇到陳爸爸好開心。」

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堅持入行致父子關係疏離

曾任香港房屋署總屋宇裝備工程師的陳裘大，2006年因貪污案被判囚6年，及至2008年，有指陳裘大患上肝癌而提早出獄，其後接受換肝手術。

當年放棄修讀建築學學位的陳奕迅，回流返港入行做歌手，一度令父子關係疏離，陳裘大7年前接受港台節目《我們不是怪獸》訪問，大談如何從抗拒到接受，更以兒子作為歌手為榮的經過。 

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陳父由抗拒到支持

陳裘大坦言對兒子管教甚嚴，連大學選修的科目也由他決定，當Eason決定做歌手時，他對父親說︰「從小自己也不能作決定，希望今次能讓我自己選擇。」

陳裘大當時很反感，始終兒子讀書成績不俗，一心想栽培他成為建築師，擔心唱歌難以維持生活的陳裘大曾反問Eason；「世上能有多少個張學友？」

起初陳裘大不知道兒子唱功如何，直至聽到Eason在新秀八強比賽獻唱，其想法開始改變，之後身邊朋友也讚兒子的唱功，陳裘大漸漸接受兒子的決定。

精彩獎賞活動等您發掘：https://bit.ly/3ClEy1R

撰文 : TOPick柴犬出動

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