日本地震｜一家11口僅剩爸爸獨活　悲痛欲絕：要為家人活下去

▲ 日本地震一家10口遭活埋罹難，僅剩52歲的爸爸獨活下來。

日本石川縣能登半島於1月1日元旦日，發生黎克特制7.6級地震，據共同社於今日（9日）上午10時報道，至今罹難人數已錄逾180人。而在這場地震中，位於石川縣穴水町一家11口中，有10人遭山泥活埋並已證實全數罹難，僅剩地震發生時，在外工作因而避過一劫的52歲爸爸寺本直之。事後寺本接受當地媒體訪問表示，如果自己也能跟家人死在一起就好，場面令人心疼。

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據《北國新聞》及「めざまし8チャンネル」報道，寺本直之的太太弘美（53歲）以及其4名子女，在地震發生的元旦日，回妻子老家石川縣穴水町由比之丘過年。而寺本直之因工作關係，事發時獨自在金澤市工作，因而避過一劫。

地震發生後，寺本直之把與家人的電話訊息展示給傳媒，顯示子女向他拜年問好，惟對話的最終，卻停在他詢問家人一切安好與否，然而卻一直遲遲未有任何回覆。

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而寺本家人的遺體其後被陸續尋回，首先是在6日，寺本的79歲外父上野賀弘、76歲外母春美、21歲次子駿希率先被發現，並已證實身亡。然後在翌日，搜救人員再發現遺體，此次發現的是19歲么子京彌、15歲女兒美緒寧、52歲妻舅上野淳一、淳一的太太優子及其8歲兒子琢磨。

寺本在認遺體時忍不住啜泣，表示兒子京彌即將踏入20歲，生前很期待進行「成人式」，而寺本已準備好服裝，無奈兒子卻再也沒有機會穿上。而寺本見到女兒美緒寧的遺體被泥石重壓，致臉部被壓扁，他不禁流淚表示：

我女兒的手脫臼了，她的手朝向另一邊。那一瞬間一定很可怕，因為事情發生得太快。

直到8日上午7時，寺本的太太弘美，以及24歲兒子琉聖的遺體也被尋回，一家10口證實全數罹難。寺本悲慟表示：

如果我也死掉就好了，這樣就能跟大家在一起。

最後，寺本拿出手機，看著全家去年8月一起在東京迪士尼樂園拍攝的全家福、看著最後與妻子的電話訊息對話，堅強表示自己要為他們而活。

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責任編輯：王明芳