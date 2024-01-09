移民港人︱港男移民加拿大一年數2大困境感無望　懷念居港做公務員時光惹批評

▲ 一名移民加拿大已1年的港男在連登大呻後悔移民，認為生活大不如前，引起網友討論。

加拿大是港人熱門移民勝地之一，而近日一名移民加拿大1年的港男，在網上大呻後悔移民，稱與以前月入3萬幾、任職公務員的生活大不如前，並列出2大困境直指對前途感無望，引起網友討論。

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據網上討論區「連登」，有網民近日以「黎（嚟）左加拿大一年，感覺好無希望」為題發帖，樓主自稱移民前任職公務員，月入3萬幾，與父母同住全幢「三層」村屋，還「有車揸」，自認生活條件不錯。而樓主移民加拿大後，住在親友放租的公寓，雖然親友不收樓主租金，但水費、電費、上網費卻要自行繳交。樓主笑言最不可理喻是親友自己換新車，卻留下5至6年前的舊車給樓主。該親友更向自己父親報平安，樓主生活無憂：

最好笑係（親友）自己換新車畀架5、6年前嘅舊車我揸，然後同我老豆講照顧得我好好！

談及就業，樓主再直言「搵工唔洗講」，指責當地公司沒有計算自己在香港任職公務員的幾年相應工作經驗，把樓主當作普通大學開入門職位，從事入門級工作，令樓主對晉升和職業生涯無望。

我喺香港做幾年公務員黎到夠膽死唔計我經驗？全部當我普通大學生咁開entry position（入門職位）畀我，已經無諗咩晉升空間同career path（職業生涯）

帖文引起網民熱烈討論，大多網民批評樓主自視過高，「你想人計你幾多經驗啊？公務員，以為自己公務員係人中之龍？」、「做公務員得3皮（3萬）就以為自己好勁？」亦有網民認為樓主「身在福中不知福」，勸樓主回港，或者認清自己、面對現實，「咁都捱唔到就返香港好過啦！你諗住黎到新地方仲可以維持返之前咁嘅生活水平，你無返一百幾十萬真係唔使諗！」

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責任編輯：王明芳