長者危機｜深夜傳敲牆聲　鄰居不堪噪音難眠報警　警員上門意外救老翁一命

深夜噪音固然騷擾，但有時亦可以是鄰居發出求救的警號。台灣一名男子日前深夜聽到隔鄰單位持續傳出敲牆聲，事主難以入眠之餘就連幼兒到被嚇醒。事主其後不堪其擾報警，未料警方上門後竟見一名老人躺臥地面，原來是因為不慎跌落床後無法自行起身，只好躺在地面敲牆求救，幸而被鄰居及時發現，報警救回一命。

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鄰居敲牆聲不斷 男戶主冇覺好瞓

綜合台媒報道，事發於台中市豐原區一間平房。早前一天深夜，有男住戶發現鄰居單位傳來敲牆聲，聲音一直持續令事主無法入眠，加上因家中有幼兒，對噪音特別敏感而嚇到大哭。事主無計可施之下只能報警求助。

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66歲翁跌落床受傷 鐵羹敲牆求救

警員接報到場後，與事發單位姓羅屋主一同入屋調查，赫然發現屋主的66歲父親倒臥在地。姓羅屋主其實與警員合力將父親抬回床上，始知羅父因患慢性病不良於行，事發前睡覺期間不慎從床上跌下，無法自行爬起，只能躺在地面以手邊的金屬匙羹敲牆求救，所幸鄰居未有忽視噪音而報警方救回一命。

事後羅男向涉事鄰居致謝，因一個意外舉動而救回父親一命，亦感謝警方在深夜將自己叫醒調查，以及協助將父親抬回床上。當地警署就提醒，家中如有失智或患長期病長者，家人應多留意其動向，並注意家具擺設，透過改善生活環境以減少長者意外跌倒受傷機會。

長者防跌5招

全球每日有數以10億計人口，包括兒童及長者，因跌倒而受傷，跌倒更是涉及非故意損傷的第2大死因，每年約有近70萬人跌死。衞生署調查發現，性別、年齡和身體健康均影響跌倒風險，當中長者，特別是有長期功能障礙、多種慢性病或活動不足的更易跌倒。營養不良長者跌倒風險亦較營養均衡者高達45%，建議市民每周做運動和攝足夠蛋白質，減跌倒和骨折風險。

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