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MIRROR演唱會｜MIRROR演唱會前一星期踩台　副隊長AK全黑Story惹熱議

娛樂 13:25 2024/01/09

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熱門 柳俊江 日本地震 萬千星輝頒獎典禮2023 新手爸媽 高才通 中一面試 名校專區 MIRROR 區區有好校 佘詩曼

AK因為何事上載全黑的IG Story呢？

MIRROR將於本月15日於亞博ARENA舉行演唱會，早前隊長楊樂文（Lokman）在《2023年度叱咤樂壇流行榜頒獎典禮》後的訪問中稱籌備進度是「keep住如火如荼」。

而MIRROR12子在昨日（1月8日）已開始為演唱會踩台，可是副隊長江𤒹生（AK）卻發出一則「全黑」IG限時動態，又未有寫下任何字句，惹來網民關注！

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AK上載全黑圖

在昨晚，Edan在IG限時動態分享一張亞博舞台相，從相中所見是仍未開始搭台。至於AK就在相近的時間於IG限時動態內上載一張全黑圖，就令人懷疑眾人為演唱會踩台中有出現意外，又或者是因演唱會而大感壓力？

網民討論AK的IG限時動態：「演唱會綵排又出事？？？」、「佢上次黑story 又係演唱會」、「Mirror佢最有義氣」、「唉….」。

而演唱會監製莊少榮在IG限時動態內寫上「唉」及「xxxxx」，及至凌晨約三時，莊少榮再寫道：「每日，盡力而為。希望，一切順利。一定要集中精神，亦要爭取時間好好休息。Goodnight!」。

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AK曾指：第三次係疏忽

在2022年7月25日，MIRROR舉行首場紅館演唱會，當時有指演唱會總採排期間，舞蹈員在滿佈機關的舞台上出現意外。

AK當時也有發文為團隊打氣，「致所有dancer，每場表演你們都使出渾身解數在我們背後支持住我哋，沒有你們演唱會一定失色不少。在我心中，你們也是主角，一齊加油，我哋有全港最優秀嘅舞者，一齊完成呢個騷。」、「第一次係意外，第二次係大意，第三次係疏忽。」

「大表哥」Stanley則上載MIRROR的海報，寫道︰「一定要順順利利，平平安安！」Frankie就上載「黑圖」。

至於姜濤的IG Story上載不久後就刪除，當中寫道：「不求別的，只求所有人都要平平安安。」

MIRROR紅館騷（經濟日報圖片）

亞博演唱會舞台不算多機關

MIRROR早在騷前一星期到亞博踩台，又只派出AK、Ian、Jer現身新城頒獎禮，可見對是次演唱會相當著緊。

隊長Lokman曾透露是次的演唱會舞台不算有很多機關，並稱：「以個人魅力取勝。」

精彩獎賞活動等您發掘：https://bit.ly/3ClEy1R

撰文 : TOPick柴犬出動

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