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化妝危機︱30歲女滿臉紅疹　揭一種化妝用具藏惡菌　醫生：無定期洗細菌比馬桶更多

食用安全 08:00 2024/01/13

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30歲女滿臉紅疹，揭一種化妝用具藏惡菌。醫生：無定期洗細菌比馬桶更多！

經常化妝的女士們，一定要注意定期清潔化妝掃！英國一名30歲女子因滿臉紅疹求醫，結果發現是因其從未清洗過化妝掃，導致細菌感染。

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活得健康啲
健康人生丨74歲林超英分享養生之道　談人生最奢侈的一次：買冷氣全家涼快

據外國媒體報道，英國醫生Sermed Mezher日前在其YouTube頻道分享個案，表示曾有一名30歲女患者因面部出現嚴重紅疹求醫。全科醫生為其處方了類固醇、抗真菌藥物、抗生素、痤瘡膏等，卻毫無治療效果，女患者再被轉至皮膚科。

Mezher接診後，用採檢棒採樣並送往實驗室化驗，結果發現，女患者臉上的細菌不一般，被稱為「假單胞菌」，通常只有免疫功能低下的人會患上，例如愛滋病毒感染者、曾接受化療的人士。而更令人震驚的是，最後查出細菌源頭是來自女患者從未清洗過的骯髒化妝掃上。對此，Mezher醫生警告，若無定期清洗化妝刷具，上面的細菌恐比馬桶座更多。

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英國研究：美妝蛋含菌量最高

早前，英國阿斯頓大學（Aston University）生命與健康科學學院公布了一項研究。研究共測試了467個樣本，包括唇膏﹑唇彩﹑眼線筆﹑睫毛膏和美妝蛋，發現有55%唇彩﹑56%唇膏﹑69%睫毛液﹑72%美妝蛋及77%眼線液均有金黃葡萄球菌（Staphylococcus Bacteria）；25%美妝蛋﹑10%唇膏和唇彩有大腸桿菌（E. coli）；57%美妝蛋﹑37%唇膏和28%眼線液帶有真菌（Fungi）。有研究人員指，美妝蛋特別容易受污染，因使用後大多數都處於潮濕狀態，成為細菌的理想繁殖地。

研究認為，美妝產品開封後如沒定期進行清潔，或相隔太長時間才使用，容易受污染滋生細菌。另外美妝產品含菌，與使用者衛生習慣亦有關係，如化妝海棉被掉在地上﹑如廁後沒徹底清潔雙手等，也容易令惡菌滋生。專家提醒，一旦不慎在眼睛﹑嘴巴或傷口上使用受污染化妝品，可致皮膚感染，嚴重更可致血液中毒，提醒要定期清潔化妝用具，保持乾燥，以及評估使用過期化妝品的風險。

清洗化妝掃7部曲

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美國皮膚科協會提醒，近年有關皮膚病和感染的案例有上升趨勢，呼籲民眾避免與他人共用化妝掃，並要定期清洗；假如懷疑化妝是令皮膚出現問題的元兇，建議向皮膚科醫生諮詢意見。

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