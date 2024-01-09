萬千星輝頒獎典禮2023丨增設「最具潛質新人」炎明熹姚焯菲成大熱　大灣區視后成阿佘囊中物

《萬千星輝頒獎典禮2023》將於本周日（1月14日）舉行，今年TVB增設「最具潛質新人」獎項，候選人須年滿25歲或以下，另外，候選者亦可同時角逐「飛躍進步男 / 女藝員」。

萬千星輝頒獎典禮2023丨鄭子誠爭最佳男配角獎 完美奸人轉型成功被睇高一線

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萬千星輝2023丨炎明熹成最具潛質新人？

入圍爭逐《萬千星輝頒獎典禮2023》「最具潛質新人」的藝人共有21位，當中18歲的Gigi炎明熹呼聲最高。

Gigi早前於叱咤頒獎禮和新城勁爆頒獎禮已奪獎，當中於勁爆頒獎禮榮獲「勁爆女歌手」和「勁爆歌曲」獎，加上她於內地人氣高企，故奪獎機會都頗大。

其他入圍者包括After Class的3位成員姚焯菲（Chantel）、鍾柔美（Yumi）和詹天文（Windy），同時還有《亞洲超星團》冼靖峰（Archie）、港姐莊子璇，以及區明妙等。

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另外，雖然今年TVB取消「最受歡迎電視男 / 女角色」及「最受歡迎電視拍檔」獎項，卻新增4個大灣區獎項，包括劇集、男主角、女主角和綜藝及資訊節目，當中佘詩最與黃宗澤被捧為大灣區男女主角大熱。

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