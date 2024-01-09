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明星穿搭｜來港度假私服繼續走親民路線　韓韶禧$499手袋配搭出高級感

休閒消費 19:04 2024/01/09

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熱門 柳俊江 日本地震 萬千星輝頒獎典禮2023 新手爸媽 高才通 中一面試 名校專區 MIRROR 區區有好校 佘詩曼

女神好有氣質！

韓國女神韓韶禧繼上月來港出席活動後，近日又再跟妹妹來港旅遊，而且更在香港街頭玩直播，親民地與粉絲互動。

除了行為親民，女神的服飾價錢亦相當貼地，她連日來背住的黑色半月斜背包，是來自品牌Charles & Keith，入手價只需要$499！而腳踏的的白色Ankle Boots，亦只需要$769，所以想跟女神同款，絕非難事，但就要參考女神的穿搭技巧，如何以平民價錢單品配搭出高級感！

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穿平民品牌的服飾

翻看韓韶禧社交網站，她偏好沉色服飾，而且不一定要穿名牌，細數她近日在港的穿搭，就非常有風格。其中一個造型是她穿上吊帶黑裙，裙身有閃片作點綴，再外披黑色外套，配搭厚底白色Ankle Boots，露出招牌白滑長腿；這款Triana極厚綁帶短靴自帶氣場，在超厚的8公分厚底襯托下，彰顯了女神個性，不失高貴的氣質。

而韓韶禧身上背著的半月斜背包，是Charles & Keith的Philomena系列，這款手袋從設計開始就以更貼近日常的方式，完美打造多變的背法，可粗帶斜背或是以細鍊條肩背，而韓韶禧就選擇了粗帶斜背，為一身甜美打扮增添幾分型格！

連身裙腰部位置繫上外套

另一個造型，韓韶禧穿上仙氣十足的白色連身裙，並紮起公主頭，本來一身造型非常有女人味，但韓韶禧的時尚品味又豈止於此？她在腰間繫上黑色外套，背上黑色半月斜背包，再配搭及膝黑Boots，令斯文女性化的造型頓時變得更有層次，帶點隨性味道，充滿時尚感。

俐落髮型令臉型更顯小巧精緻

最後一個造型，見到韓韶禧穿上印花裙，紅黑配搭更突出了她白晢的肌膚，而且她將一頭長曲髮紮起，顯得乾淨俐落，她還很有心思地戴上綠色垂墜耳環，令原本的鵝蛋臉看起來更小巧精緻。

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責任編輯：Kiwi Lee

 

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