無視安全丨救護車一路鳴笛前車始不讓路　患者身亡駕駛者神隱靠兒道歉求脫罪

眾所周知當救護車鳴笛及開啟警示燈執行緊急任務時，路上車輛有責任先行避開，讓救護車通過。但馬來西亞一架私家車，日前在救護車不斷響警報閃燈時仍不讓路，救護車內的病患最終不幸過世。前車駕駛者更躲起來不肯面對，由其兒子出面向死者妻子道歉，辯稱父親「重聽」，聽不到警報聲。事件引發網民震怒，質疑重聽還開車上路，而且鳴笛聲超大，怎可能沒聽到；更何況除了鳴笛之外，救護車還有閃燈警告，難道前車駕駛的眼睛也有問題嗎？

最新影片推介

綜合當地媒體報道，馬來西亞一輛救護車於1月5日接載患者前往醫院，途中救護車不斷鳴笛閃燈示警，惟前方車輛始終不讓路，患者的妻子安德魯(Annie Andrew)於6日在社交平台發文，並附上前方車輪不讓路的影片，並證實救護車內的丈夫(Morgan Ak Alban)最終不幸過世。

影片引起網民怒轟，立刻在網絡上進行人肉搜尋前方車輛的駕駛者。而死者妻子於6日晚上再度發文，稱前方車輛駕駛者的兒子聯絡她，對方代父道歉，並附上醫生信證明其父有聽力問題，表示當時父親並未聽到鳴笛聲，非故意不讓路。對此，死者妻子非常大方，接受對方道歉。

不過，她直言，雖接受對方道歉，但對方明知其父在2017年已診斷患有聽力問題，應早該阻止父親路上駕駛，或至少戴上助聽器，而非忽視其他道路使用者安全，最終造成憾事。

對於駕駛者找來兒子代為道歉，眾網友無法接受，質疑駕駛者明知自己有重聽還開車上路，加上救護車鳴笛聲超大，何以沒聽到；更何況救護車除了鳴笛外，還有閃燈警示，難道連視力也有問題？眾網友質疑對方的悔意真誠度。

1月是小學測考季，TOPick推出中英數常免費試題下載區，立即下載免費試題備戰測考：中英數常試題

hketApp儲積分換獎賞︰https://bit.ly/3ClEy1R

【名師試題教室】睇片連工作紙中英數必學單元︰https://bit.ly/3sEeM3Q

hketApp已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載︰https://bit.ly/34FTtW9

TOPick推出「Band1學堂」，更多教育升學資訊︰https://bit.ly/3a6HT6T

責任編輯︰王明芳