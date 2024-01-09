萬千星輝頒獎典禮2023丨劉穎鏇表現亮眼成新代打女　演技進步有機奪女飛躍

▲ Tiffany表現愈來愈好。

2016年參選港姐奪亞軍入行的劉穎鏇（Tiffany ），近年在劇集上表現亮眼，更在《超能使者》和《隱形戰隊》打得出色，被封為新一代打女，亦是公司力捧小花之一！

萬千星輝2023丨打女做得出色

在《隱形戰隊》有連場打戲及槍戰的她，為此劇操出女性10%極限體脂及蜜桃臀練成「最強Body2.0」，即使拍到周身傷也不怕，認真搏命。

她曾受訪說：「我不介意被定型做打女，我真的很尊敬所有的武打演員，因為打戲真的不易做，還要背後有很多人的付出才能拍到一場好的打戲。」

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萬千星輝2023丨演技有進步 被睇好奪獎

除演打女角色獲讚，在《靈戲逼人》中她要挑戰做大戲，亦表現不俗，有不少觀眾更大讚她演技有進步，撇甩「花瓶」形象，一步步以實力證明自己。

她曾表示深明要成為一位出色的演員不能只靠外表：「作為演員不論美或醜的角色都要嘗試， 不可以只顧出來的效果美不美。 我記得初入行時很多人對我說不要只想要當一個美女， 因為只顧着外表，你就不需要想你的戲 ，這樣出來的戲一定不會好，所以我一直記在心中。 」

近年演出大有進步的她，憑《隱形戰隊》﹑《靈戲逼人》及《隨懿深度行》入圍「飛躍進步女藝員」，亦憑《隱形戰隊》入圍「最佳女配角」，有網民就睇好她奪得「飛躍進步女藝員」。

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萬千星輝2023丨港姐入行 機會多多

Tiffany於2016年參加《香港小姐競選》勇奪亞軍，同時獲得「最上鏡小姐」及「現場最受歡迎佳麗獎」三個獎項。

入行後備受TVB力捧，她早已在資訊節目《學是學非》擔任「是非精」主持，其後獲得不少劇集演出機會，包括《兄弟》、《踩過界II》、《大步走》、《鐵拳英雄》、等，不少劇集的戲份相當重。

2018年憑《兄弟》中打女「Zero」一角提名《萬千星輝頒獎典禮》的「新加坡最喜愛TVB女主角」、「馬來西亞最喜愛TVB女主角」和「最佳女配角」。

之後在《青春不要臉》首度榮升女一，「神還原」張曼玉選港姐的泳衣環節。今年Tiffany還有《飛常日誌》和《奪命提示》兩劇在手，足見機會多多。

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