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【黎智英案】控方讀出專家證人書面供詞　控方今先宣讀通訊軟件專家證人供詞

社會 13:36 2024/01/09

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控方讀出專家證人書面供詞，控方今先宣讀通訊軟件專家證人供詞。（資料圖片）

壹傳媒創辦人黎智英涉違港區國安法，黎及《蘋果日報》3間公司否認串謀刊印煽動刊物罪等共3罪，今（9日）於西九龍裁判法院續審。控方指，原定今天傳召《壹傳媒》前行政總裁張劍虹出庭作證，由於黎一方的資深大律師未能應訊，故先讀出證人書面供詞，其後再播放黎警誡會面錄影記錄約1小時。黎一方則指，擬於控方傳召證人張劍虹主問後，申請押後案件不多於3天。控方今先讀出專家證人鄒錦沛教授的書面供詞，講述WhatsApp等軟件的運作。

案件今踏入第8天聆訊，控方今表示，原定今天傳召《壹傳媒》前行政總裁張劍虹出庭作供，由於代表被告黎智英的資深大律師彭耀鴻在意料之外的因素下未能應訊，今天將先按《刑事訴訟程序條例》第65B條，讀出證人書面供詞，之後再播放約1小時黎智英的警誡錄影會面片段，至於涉案片段《Live Chat With Jimmy》則於證人作供時才播放。

大律師關文渭則表示，將於彭缺席期間，與新西蘭御用大律師Marc Corlett 帶領律師團隊。關續指，不反對控方以上安排，若控方讀罷證人書面供詞及播放有關警誡錄影片段後才傳召證人作供，並擬於控方主問後申請押後案件不多於3天。

代表《蘋果日報》3間公司的大律師王國豪則問及明日審訊的安排，法官李運騰表示明天需於高等法院處理另案的案件管理，法官杜麗冰則估計明日本案將不早於早上11時開庭。

控方今先讀出專家證人、香港大學計算機科學系副教授鄒錦沛的書面供詞，鄒專業範疇為網絡犯罪、計算機取證、網絡安全，以及關鍵基礎設施保護。警方於2022年3月邀請鄒就Telegram 、Signal及WhatsApp等軟件提供專家意見。

控方引述供詞指，Telegram及WhatsApp均需以電話號碼註冊並接收驗證碼，又指WhatsApp帳戶只能連接一部電話，用戶可以電腦等裝置登入WhatsApp。控方續指，案發及實測時，WhatsApp用戶可刪除發放的訊息，Telegram 用戶則可刪除及編輯發放的訊息。

被告黎智英（76歲）及《蘋果日報》3間公司，被控1項串謀勾結外國或者境外勢力危害國家安全罪，以及1項串謀刊印煽動刊物罪；黎另被控1項串謀勾結外國或境外勢力危害國家安全罪。本案為高院案件及不設陪審團，由3名國安法指定法官杜麗冰、李素蘭及李運騰審理，移師西九龍裁判法院處理。

控方由副刑事檢控專員周天行和助理刑事檢控專員張卓勤等代表；黎智英由資深大律師彭耀鴻及大律師關文渭等代表，《蘋果日報》3間公司則由大律師王國豪代表。

聆訊今午續。

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記者：梁錦麟

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