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哈佛研究︱捉緊孩子3次大腦發育黃金期　4大方法培育成資優尖子

育兒資訊 17:27 2024/01/09

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熱門 柳俊江 日本地震 萬千星輝頒獎典禮2023 新手爸媽 高才通 中一面試 名校專區 MIRROR 區區有好校 佘詩曼

哈佛大學兒童行為心理學研究，發現兒童的大腦發育過程分為3個階段，家長捉緊黃金期，培養出高智商的孩子。

一對父母不聰明但為孩子提供良好環境，很可能培養出高智商的孩子。哈佛大學科學家曾得出結論：「智力不僅僅由遺傳影響」，反映後天培育同樣重要，當父母抓住適當的時機，孩子的智力就能大大提升。美國哈佛大學兒童行為心理學教授Richard Weissbourd和團隊進行研究，發現兒童的大腦的發育過程分為3個階段，自嬰兒出生的那一刻，已進入大腦發育的首個高峰期。

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大腦第一個發育高峰期：0-3歲

研究指出，智商高低取決大腦神經元連結的頻率，連結越快，孩子越聰明。嬰兒在三歲之前，大腦重量只有約390克，大腦神經細胞會快速生長後，3歲的孩子大腦重量增至1000克。此時，大腦中的神經元以每秒700-1000次的速度連接，尤其在兩歲時大腦各種功能在出生後一年內甚至或已到達頂峰，語言、聽覺、視覺、認知等大腦功能快速發育。

Professor Richard認為，這是孩子第一次變得聰明的機會。對於這個階段，建議家長積極鼓勵孩子勇敢和主動去探索多彩的世界。 留意周遭的世界就會變得越聰明。

大腦第二個發育高峰期：5-7歲

第二階段的大腦發育正處於緩衝期， 不過右腦發育較多。左腦主要發展語言、分析和指令，右腦主要發展閱讀、寫作和算術。 為此，父母應該鼓勵孩子用雙手刺激左、右腦，讓孩子變得更聰明。

父母可以透過拼圖玩具或需要運用思考、推理能力的謎題訓練孩子的思維，以幫助提升他們的想像。同時，鼓勵父母帶孩子參與體育、藝術、音樂等活動，幫助他們探索世界，建立多元智能。

不過父母要留意一點，5-7歲的孩子雖然吸收和學習新知識的速度很快，但父母需要仔細觀察孩子的行為，從旁指引幫他們分辨是非錯對，適時糾正。

大腦第三個發育高峰期：8-10歲

根據Professor Richard的理論，此階段被稱為「具體活動階段」，即孩子能夠從具體事物出發進行邏輯思考和計算，孩子對知識、感知和世界都有重組。教授亦指出，兒童視覺、聽覺、語言和認知的發展將於12歲後停止，如要提升兒童的智能，第3階段的黃金期非常重要。

父母在這個階段養育孩子要更加小心。11歲前，父母幫助孩子改掉壞習慣比較容易。受到青春期影響，對世界的好奇心大增，渴望表達自己，容易反叛和固執。 父母要多花時間親近他們，建立良好而密切的親子關係。

4大方法培育成資優尖子

1.補充足夠營養供大腦發育

  • 孩子大腦和身體發育的高峰期，需要補充大量營養，建議父母要多給孩子補充鈣、鐵、鋅和維他命，例如：喝牛奶、豆漿、綠葉蔬菜等。家長亦要留意烹飪方式，防止營養流失，例如：蒸、煮、烤等低溫烹調方式可以減少營養素的流失，也有很多蔬菜洗乾淨後直接食用更有營養。

2. 運動鍛鍊助消化吸收

  • 運動能促進孩子消化能力，運動亦有助於兒童發展身高和強壯的肌肉骨骼系統，刺激生長激素有助長高。家長應鼓勵孩子參與各種運動，平時可以帶孩子散步，如果孩子還不會走路，就讓孩子在家裏爬行。並根據他們的健康狀況，可指導他們進行中等強度的活動。

3. 多陪孩子玩耍

  • 親子遊戲時間為孩子留下難忘的回憶，也加強了父母和孩子之間的連結。和孩子一起玩不僅可以營造良好的家庭氛圍，家長還需要透過遊戲來引導孩子遵守規則，學習與他人合作。 這不僅提高了孩子的智商（IQ），也提高了孩子的情緒智商（EQ）。三歲前，父母應該和孩子玩智力遊戲，如思考、算術等，以提升孩子的記憶力、觀察力、想像力、專注力等。

4.培養閱讀習慣

  • 閱讀書籍將幫助孩子獲得知識，為孩子們提供了擴大詞彙量、學習更多句子結構…發展語言技能的機會，同時對孩子大腦的內容儲備量也有幫助，為孩子將來學好語文打下堅實的基礎。 此外，許多研究表明，喜歡閱讀的孩子比不接觸書本的孩子提高了詞彙量和想像力。所以家長若能堅持親子共讀的習慣，讓孩子能輕鬆將文字資訊轉化成自己的知識，促進大腦發育。

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責任編輯：王明芳

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