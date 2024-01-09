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妳不是她丨張頴康喜感大爆發　靚媽姚嘉妮身材樣貌保養得宜　　

娛樂 14:00 2024/01/09

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《妳不是她》

TVB劇《妳不是她》在昨晚（1月8日）劇情講為幫暗戀已久的人妻Miranda（姚嘉妮飾）解決小三Fiona（葉蒨文飾），Louis（張頴康飾）向林信（丁子朗飾）獻計，除撰寫超肉麻道歉宣言並逼阿信讀給Fiona聽，又代阿信前往夜店安撫Fiona。

自稱「將軍澳梁朝偉」的Louis原以為勝券在握，豈料反遭Fiona落藥整蠱，更被拍下及公開在夜店除剩孖煙囪及背心狂舞的窘態，淪為全城笑柄。

《妳不是她》

張頴康夠趣怪

最終夏莉（馮盈盈飾）用美人計從Miranda老公柳生（袁文傑飾）身上套取重要資訊，令Miranda終鼓起勇氣當眾爆柳生大鑊之餘，亦成功撮合了Louis與Miranda。

昨晚《妳不是她》是張頴康Solo之夜，不但在廁所與丁丁讀信一幕默契十足、一凹一凸連放笑彈，向Miranda大膽說愛你兼連環大叫「I Don’t Care」亦相當經典，誇張討喜表情配以趣怪動作，獲網民大讚：「張頴康做傻傻地角色弗晒」、「演技真係掂」、「醉酒示愛好感動，兵唔易做」。

角色自信過籠但又撞板多多的張頴康，夜店被落藥後熱舞一幕亦同樣精彩，單是手腳像抽了筋般瘋狂大跳「硬軚迷幻舞」已令人笑破肚皮；更爆的是，Chok到盡頭的張頴康驟眼看竟有幾分梁朝偉影子。

《妳不是她》

逆齡全靠老婆

其實現年42歲的張頴康，早前與太太麥雅緻玩直播時，已曾被指與《新紮師兄》時期的梁朝偉有點相像，當時麥雅緻亦大表認同。

問到劇中「將軍澳梁朝偉」是否為了呼應事件，張頴康笑言相關封號只是大家臨場即興度出來，並沒任何特別寓意：「都係講笑改出來，仲有尖沙咀古天樂架。」

對於獲網民讚逆齡有道，張頴康笑言全靠老婆：「我出名唔化妝又懶落妝，但我老婆應該有趁我瞓覺時幫我搽面，同埋日日畀好多Supplement我食，個盒嘅Size好大架。」

至於與丁丁劇中的「廁所棟篤笑」火花四濺，張頴康大讚丁丁乖仔：「嗰時拍《解決師》已經覺得佢好乖仔，今次再同佢夾，發現佢依然好乖，好願意接受意見，合作起嚟確係好開心。」

對於與姚嘉妮首度正式合作對手戲，張頴康則笑言：「初頭我都有少少驚，話晒前輩嚟，唔可以太失禮。但拍落發現佢好易話為、點都得，大家私下都會交換吓家長經咁。」

《妳不是她》

姚嘉妮保養得宜

劇中飾演女強人Miranda的姚嘉妮，角色亦甚有發揮，在公司鐵面無私、決斷力十足的她，對於老公連環出軌束手無策，最後要靠夏莉幫拖才成功與渣男老公斬纜。

在劇中多以高貴OL形象示人的姚嘉妮，雖然已婚兼育有一子一女，但無論身段及樣貌均保養得宜，獲網民大讚「依然迷人」。

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撰文 : TOPick柴犬出動

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張頴康 姚嘉妮 妳不是她 電視劇 TVB

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