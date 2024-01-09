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【藐視法庭】涉死因庭外騷擾3名證人　「Lunch哥」及退休婦被指藐視法庭開審　

社會 14:03 2024/01/09

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熱門 柳俊江 日本地震 萬千星輝頒獎典禮2023 新手爸媽 高才通 中一面試 名校專區 MIRROR 區區有好校 佘詩曼

有「Lunch哥」之稱的李國永今到高院應訊。（林育慧攝）

外號「Lunch哥」的李國永及1名退休女保安，涉於2020年8月1宗死因聆訊期間，以粗言辱罵正在離開法庭的3名證人，律政司要求法庭就藐視法庭判處兩人入獄令，案件今（9日）於高等法院開審。律政司一方指兩名答辯人作為或對證人構成威嚇，干擾司法公義，要求法庭處以入獄令及罰款。
 
申請人律政司司長；答辯人李國永（20歲）及賴瑞英（66歲），同被指控藐視法庭。法庭早前已頒令，禁止披露案中3名證人身分，分別字母代號。

申請人開案陳詞指，2020年8月西九龍裁判法院正處理1宗死因研訊，2女1男證人作供後離開法院大樓時，大樓外約有20至30人聚集，當中大部分為傳媒。3名證人由警方開路下離開，其間10多人上前向3人叫罵，有人以粗言辱罵，3人花1分鐘40秒才能步行至停泊於通州街的警方車輛，3名人士登上警方安排的私家車後，車輛仍被群眾包圍，警方須花20秒才能離開。

從庭上播放片段可見，3名證人離開時遭包圍及辱罵，當中有不少粗言穢語，並有人舉起中指。

申請一方指，法庭須決定兩名答辯人是否知道3名男女為死因研訊證人，李有否大叫「俾假口供」，而賴有否舉手及以粗言辱罵3人，兩名答辯人作為有否構成威嚇證人的風險，以及干擾司法公義執行。

其中H女士今作供稱，離開法院大樓時被人群包圍，其間有人以粗言辱罵，有人多次大叫「俾假口供」。H女士指李雙手舉起中指，「向住我哋幾個方向一路鬧，一路從後面行到上來，好驚，越行越埋，好驚佢整到我哋」。H續指步出大樓時，曾望向李，之後便向前方望。

申請人問及H女士有否聽到有人說「小心啲揸車」，以及登車前有否聽到「夠膽就將部車撞埋嚟」，H女士表示沒有聽到。

李的代表大律師盤問時指出，當時情況混亂，H女士大部分時間低頭，沒有理會身邊人及不作回應，只希望盡快登車，因此並不清楚那些人說了那些說話。H女士供稱，李在其後面，「慢慢行過我哋側邊不停指罵及鬧」。

H女士於庭上重看案發片段時一度低頭抽泣，表示「睇返好驚」。法官陳慶偉表示「喺呢個法庭唔需要驚，有好多警務人員及保安，只需要照事實講返出來就得，其他事不用理會」。法官又指「相信冇人夠膽喺我個法庭搞事，全香港最惡嘅人我都處理過」。H女士休息片刻後完成作供，案件押後至本周四（11日）續。

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記者：林育慧

法官 罪案 律政司

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