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兩性關係丨因宗教堅拒婚前性行為　女子婚後揭丈夫追求原因嬲爆離婚

家事百科 16:09 2024/01/09

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一名外國人妻發現當年丈夫追求主要是跟人打賭鬥快奪取其處女之身，令她大感崩潰並有意離婚。(iStock圖片)

現今世代大眾對性越趨開放態度，惟不少男性仍懷有處女情意結。外國一名新婚女子早前網上發文，稱因宗教信仰婚前仍保留處女之身，一度成為同儕間熱話，甚至引來多名男同事追求，事後更與其中一名男同事共諧連理。但一次聚會發現，當年丈夫追求真相，令她大感崩潰，與父母商量後有意離婚。

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據外媒報道，該名來自美國的新婚太太除在網上發文，更投稿至美國傳媒機構《亞特蘭大黑星報》，稱自己20歲時曾在電話服務中心工作，當時周邊同事普遍年輕，返工期間同事間閒聊時，曾表示家人是牧師，因宗教信仰仍是處女，瞬間成為同儕間熱話。

她起初擔心處女身份會被同事排斥，豈料意外受到歡迎，更引來多名男同事熱烈追求，令她感到不厭其煩。惟當中一名男同事表現彬彬有禮，兩人開始交換電話號碼「促膝談心」，當加深了解後更發展成情侶交往，最終共諧連理組織家庭。

直到有次參加一個聚會，她從一名前男性同事口中無意中得悉，當年男同事之間曾打賭，看誰最快能奪得其處女之身，而她的丈夫也有份參與打賭。

她聽後大感震怒及不安，於是回家質問丈夫，對方承認當時曾參與打賭，但稱只是男人之間的幼稚行為。丈夫稱，雖然當時因賭局而決定認識妻子，但他最後是愛上她，才願意結婚。不過，她聽罷丈夫解釋仍未能釋懷，形容打賭之事非常「嘔心」，丈夫卻指妻子反應過大。

她事後回家與父母商量後正考慮離婚，更自我質疑「對一個愚蠢和不成熟的賭局過於敏感，抑或應該離婚？」

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責任編輯︰王明芳

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