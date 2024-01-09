兩性關係丨因宗教堅拒婚前性行為 女子婚後揭丈夫追求原因嬲爆離婚
現今世代大眾對性越趨開放態度，惟不少男性仍懷有處女情意結。外國一名新婚女子早前網上發文，稱因宗教信仰婚前仍保留處女之身，一度成為同儕間熱話，甚至引來多名男同事追求，事後更與其中一名男同事共諧連理。但一次聚會發現，當年丈夫追求真相，令她大感崩潰，與父母商量後有意離婚。
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據外媒報道，該名來自美國的新婚太太除在網上發文，更投稿至美國傳媒機構《亞特蘭大黑星報》，稱自己20歲時曾在電話服務中心工作，當時周邊同事普遍年輕，返工期間同事間閒聊時，曾表示家人是牧師，因宗教信仰仍是處女，瞬間成為同儕間熱話。
她起初擔心處女身份會被同事排斥，豈料意外受到歡迎，更引來多名男同事熱烈追求，令她感到不厭其煩。惟當中一名男同事表現彬彬有禮，兩人開始交換電話號碼「促膝談心」，當加深了解後更發展成情侶交往，最終共諧連理組織家庭。
直到有次參加一個聚會，她從一名前男性同事口中無意中得悉，當年男同事之間曾打賭，看誰最快能奪得其處女之身，而她的丈夫也有份參與打賭。
她聽後大感震怒及不安，於是回家質問丈夫，對方承認當時曾參與打賭，但稱只是男人之間的幼稚行為。丈夫稱，雖然當時因賭局而決定認識妻子，但他最後是愛上她，才願意結婚。不過，她聽罷丈夫解釋仍未能釋懷，形容打賭之事非常「嘔心」，丈夫卻指妻子反應過大。
她事後回家與父母商量後正考慮離婚，更自我質疑「對一個愚蠢和不成熟的賭局過於敏感，抑或應該離婚？」
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責任編輯︰王明芳