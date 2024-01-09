【校董會風波】中大校長段崇智辭職提早於明年1月卸任　段崇智：修例後是物色新校長合適時機

▲ 中文大學校長段崇智。（資料圖片）

中文大學校長段崇智辭職。中大今日（9日）發出公告證實，中大校董會主席昨日（8日）收到段崇智請辭決定。段崇智透過大學公告表示，因應去年底通過修訂的 《香港中文大學條例》 ，中大落實新的管治架構，「我認為此時是讓大學物色一位新校長的合適時機」。段崇智將於2025年1月卸任中大校長職務，比原定任期提早2年離任，中大校董會將設委員會就招聘新校長事宜向校董會提供意見。

中大表示十分感謝段崇智過去六年來盡心服務及領導大學，與大學同事共同努力之下，創立了全港首個「在學•在職計劃」、監督中文大學（深圳)醫學院及音樂學院的成立、帶領中大在世界大學排名中創新高及獲得卓越的研究表現、在內地及國際合作上取得重大進展、以及領導大學的創新創業及可持續發展。

段校長表示很榮幸自2018年1月1日開始服務中大，與大學同仁一起為大學發展作出貢獻，並在國家及香港政府的政策支持下，攜手推動香港成為國際教育及創新中心。就請辭的決定，段校長表示：「按照修訂後的大學條例，中大落實新的管治架構，我認為此時是讓大學物色一位新校長的合適時機」。段校長感謝大學成員多年來的支持：「香港是我出生及成長的地方，能夠回到我的家，並獲委以重任服務這所偉大學府及整個大學群體，履行中大的創校使命，是我畢生的光榮。我衷心感謝中大社群在過去六年來給予我的支持。在未來12個月，我將不遺餘力確保大學的管理及運作得以暢順延續及過渡。」

中大校董會將按照《香港中文大學條例》規程6.1，設立委員會，就招聘新校長事宜向校董會提供意見。該委員會由大學校董會主席、3名大學校董會成員及3名大學教務會成員組成。

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