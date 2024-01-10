2024入貨最抵必讀！消費用易賞錢即有機會贏取過億獎品 買得愈多中獎機會愈大

眨眼就踏入2024年，還有一個多月就到農曆新年，大家又是時候大手入貨，除了選購不同的賀年食品，更要送舊迎新，買新衣新鞋，甚至換傢俬家電，寓意新一年有好的開始，行大運！想好運加倍，今年在購物的同時，記得要用MoneyBack易賞錢App登記參加大抽獎！除此之外於指定商戶作不限金額的消費並儲分，更可以自動獲得一次抽獎機會，獎品總值高達一億，其中包括BMW i4 eDrive35 SE電動車（價值$469,900）及hutchgo 東京商務雙人來回機票 （價值$60,000），還有超多豐富禮品等緊你，買得愈多，中獎機會愈大！識得綁定滙豐白金Visa卡簽賬更享3倍抽獎機會，兼有得抽專屬禮物，讓你新一年大賺特賺！



新年首抽 用MoneyBack易賞錢抽個好運



MoneyBack易賞錢今年打頭陣推出「易賞易享超級大抽獎」，獎品總值超過一億！終極大抽獎設有12個大獎，包括價值超過40萬的德國電動名車，以及東京商務雙人來回機票等，獎品超豐富。玩法非常簡單，大家只需在MoneyBack易賞錢APP內登記參加抽獎，如常消費及儲分，就會自動參加抽獎，換言之，買得愈多，抽獎機會愈多，隨時贏走豐富獎品。



參加方法：



方法一： 於指定商戶*作指定消費（不限金額）（商戶列表詳情可參閱網站），付款前出示易賞錢App／二維碼或綁定或輸入易賞錢App帳戶號碼（只限網上交易）；每日可憑同一參與商戶之合資格消費交易，最多參加抽獎一次。同時，憑已綁定易賞錢App之滙豐白金Visa卡，更可獲3倍抽獎機會及專享「滙豐白金Visa卡禮物專區」禮物抽獎。

方法二：購買指定Watsons Water產品及成為「分分有禮‧滴滴賞」會員，並掃描樽蓋／拉環（每日享最多1次抽獎機會）。

*指定商戶包括：百佳、屈臣氏、豐澤、hutchgo、海逸酒店集團、屈臣氏酒窖、Supreme 3

終極大抽獎首三獎分別為：

頭獎： BMW i4 eDrive35 SE (價值 $469,900)；

二獎：hutchgo 東京商務雙人來回機票（價值 $60,000）；

三獎：戶戶送 Deliveroo $20,000 現金券（價值 $20,000）。

易賞易享終極大抽獎，共有12個大獎，當中有價值超過四十萬的德國電動名車，還有東京商務雙人來回機票等。



抽獎機會停不了 第一階段五輪抽獎大賺特賺



獎品又何止這些，除了終極大抽獎，MoneyBack易賞錢亦設有第一階段共五輪抽獎，分別有賞您飛、賞您玩、賞您嚐、賞您型及賞您飲，當中最吸引的獎品包括有Samsung Galaxy S23 Ultra 512GB （價值 $10,698）、屈臣氏酒窖Penfolds Limited Edition Venture Beyond Record Player（價值 $5,000）、WatsLife益生菌動腸免疫配方 x 12盒 (價值：$5,748) 等！每輪的獎品都不同，讓大家中獎機會Up，可謂人人有份，等大家開個好年！

綁定滙豐白金VISA卡 賞3倍抽獎機會



想賺到盡？只要將MoneyBack易賞錢APP綁定滙豐白金VISA卡，到指定商戶如百佳、屈臣氏或豐澤等作指定消費*，即可有 3倍抽獎機會，以及專屬「 滙豐白金VISA卡禮物專區」。綁卡後中獎機會Up，讓你賺到盡！

抽獎分為兩個階段，第一階段共有五輪，每一輪的日期都不同，如不想錯過抽到心儀獎品的機會，就要留意以下各輪抽獎的日期：

第三輪（賞您嚐）：2024年1月1日至1月15日；

第四輪（賞您型）：2024年1月16日至1月31日；

第五輪（賞您飲）：2024年2月1日至2月18日；

終極大抽獎：2023年12月1日至2024年2月18日；

終極大抽獎公布結果日期： 2024年2月29日。

詳情可下載MoneyBack易賞錢App查看抽獎活動版面了解更多：https://bit.ly/4az9QRT



*指定商戶及詳情請參閲抽獎活動之條款及細則



（特約）