為每一個孩子帶來希望和抗逆力 UNICEF HK 「生命中的首 7,000 日（7,000 Days of Life）」行動

氣候危機四伏；全球已有超過 10 億兒童正處於氣候變化所帶來的高風險之中，岌岌可危。另一邊廂，青少年的精神健康亟待各方關注；聯合國兒童基金會（UNICEF）調查發現，每 7 名青少年中就有 1 人被診斷患有精神疾病，每年約有 45,800 名青少年死於自殺。在世界的每一個角落，氣候和精神健康危機都正在為兒童和青少年帶來苦難。

在 2024 年，聯合國兒童基金香港委員會（UNICEF HK）的各項行動將以「生命中的首 7,000 日（7,000 Days of Life）」為主軸展開。7,000 日代表了由母親懷胎至嬰兒長大成人，到達 18 歲所需的時間。我們的項目將圍繞小朋友在成長過程中的挑戰和重要主題，其中兩個重點即為氣候變化和精神健康。

在聯合國氣候變化大會(COP 28)舉辦期間，UNICEF 在現場支持了 100 多名兒童和青年氣候倡議者呼籲各國領導人在應對氣候變化和提升抗災能力的行動中，更著重考慮兒童福祉的因素。為了響應相關的倡議，UNICEF HK 將於 1 月 27 日在馬灣挪亞方舟主題公園舉辦「還童心導遊 2024－童心宅地球」行動，並呼籲大家的支持和參加。我們相信，這個意義非凡的活動能夠讓小朋友在遊玩的同時，學習如何透過自身影響力參與氣候行動，為紓緩全球氣候危機出一分力。

另外，我們也將通過不同的項目，通過兒童和青少年的視角關注精神健康的議題。

讓我們攜手，推動香港建設成為兒童友善城市。

「還童心導遊 2024－童心宅地球」

活動詳情及報名鏈結：https://donate.unicef.org.hk/en/DFC2024



（特約）