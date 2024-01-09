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名錶加價｜勞力士新一年宣佈加價　五大熱門款式價格調整詳情

休閒消費 18:39 2024/01/09

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熱門 柳俊江 日本地震 萬千星輝頒獎典禮2023 新手爸媽 高才通 中一面試 名校專區 MIRROR 區區有好校 佘詩曼

又加價！是否早買早享受呢？

名錶品牌勞力士（Rolex）向來是投資保值之選，但於去年11月，彭博Subdial名錶指數就顯示，勞力士價格跌至兩年新低。不過品牌在踏入新一年，依舊實施加價，其實這次加價只是品牌多年來的慣例，因為往年品牌都會在１月調整價錢，目的在於反映市場需求和品牌價值的提升，但仍引起錶迷的熱烈討論。

這次加價在不同的地區和市場，調價的幅度都有所不同。在歐洲市場，價格上漲約4%，在内地市場則達到約7%，而調價幅度的差異有可能是根據不同地區的經濟狀況、匯率波動以及市場需求的變化所導致。

至於香港市場加價幅度又如何？現在就嚴選5大熱門款式，再一起計算它們的升幅吧！

點擊圖片放大
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Cosmograph Daytona（編號：126500LN）

調價前參考價：HK$ 117900
調價後參考價：HK$ 124000（漲幅約5.2%）

Rolex Explorer（編號：224270）

調價前參考價：HK$59,800
調價後參考價：HK$62,400（漲幅約4.3%）

Rolex Submariner Date（編號：126610LV）

調價前參考價：HK$84,400
調價後參考價：HK$88,600（漲幅約5%）

Rolex Yacht‑Master 42（編號：226627）

調價前參考價：HK$109,800
調價後參考價：HK$115,600 （漲幅約5.3%）

Rolex Sky‑Dweller（編號：336934）

調價前參考價：HK$122,100
調價後參考價：HK$128,200（漲幅約5%）

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責任編輯：Kiwi Lee

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